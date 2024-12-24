Газовщикам Подмосковья открыли доступ более чем в 100 тысяч ранее закрытых квартир

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Техобслуживание газового оборудования в Московской области с начала года провели в 1,7 млн квартир, в том числе в 103 тысячах квартир, доступ в которые ранее был затруднён, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«При содействии инспекторов областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору с начала года организовано взаимодействие между управляющими компаниями и Мособлгазом в части обеспечения доступа в более 103 тысяч квартир для проведения планового технического обслуживания оборудования», — говорится в сообщении.Отмечается, что в текущем году специалисты также проконтролировали восстановление подачи газа в более чем 78 тысяч квартир, ранее отключённой из-за неисправности газового оборудования, негерметичности газопроводов или нарушения воздухообмена в помещении.
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