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Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Уже традиционно в начале нового года изменяется система оплаты ЖКХ, что ведет к росту цен на коммунальные услуги. Какие изменения ждут жителей России в новом году читайте в материале «Радио 1».

Изменения в оплате услуг ЖКХ с 1 января 2025 года


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk



В 2025 году в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы в среднем на 11,9%. С лета 2025 года изменятся цены на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и газ. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках учета стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.

Штрафы для собственников квартир с 2025 года


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С 2025 года законодательством будет ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в многоквартирных домах. Сейчас уже действуют нормы, запрещающие загромождение балконов и подъездов горючими материалами, использование легковоспламеняющихся материалов при отделке помещений и неправильная эксплуатация электросетей и бытовых приборов. За такого рода нарушения можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Согласно новым правилам, штрафы за подобные нарушения увеличатся и составят от 5 до 15 тысяч рублей. К числу нарушений добавятся: отсутствие противопожарных датчиков и систем пожаротушения, установка дверей, затрудняющих эвакуацию, и использование общих площадей в качестве складских помещений.

Изменения в обязанностях содержания общего имущества


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В этом году в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. До внесения изменений ответственность за ремонт поврежденного общедомового имущества в многоквартирных домах полностью лежала на управляющих компаниях. Финансирование работ по устранению повреждений осуществлялось за счет фондов капитального ремонта и текущего содержания жилья.

В 2025 году ситуация полностью изменится. Теперь владельцы квартир будут сами отвечать за ущерб, причиненный общему имуществу. Например, если один из жильцов засорил мусоропровод или нарисовал граффити в подъезде, то его соседям придется доказать, что это сделал конкретный человек и через суд обязать его оплатить затраты на устранение засора мусоропровода или перекраску стены.

В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора
В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора

Изменения в оформлении документов за услуги ЖКХ


Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

С 1 марта 2025 года изменится порядок и методика расчета платы за коммунальные услуги и определение коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах. Плата за отопление в случае выхода из строя общедомового счетчика тепла будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления тепла за 12 последних месяцев.

Согласно новому законодательству, управляющие компании будут указывать в квитанциях отдельную строку для расходов на текущий ремонт. Это нововведение обеспечит большую прозрачность в распределении средств и даст жильцам возможность лучше контролировать, как используются их деньги. Ранее средства на текущий ремонт собирались в рамках общей строки «на содержание дома», что часто вызывало непонимание у жильцов относительно назначения этих платежей.

Одним из значительных нововведений станет правило о передаче долгов за текущий ремонт. Если владелец квартиры продает жилье с непогашенными долгами по этой статье, новый собственник будет обязан их погасить. Это правило аналогично уже существующему для долгов по капитальному ремонту. Закон вступит в силу 1 января 2025 года, а с 1 октября того же года ответственность за долги по текущему ремонту перейдет к новым владельцам квартир, приобретенных с задолженностями по ЖКХ.

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Ювелир рассказала, в каких украшениях встречать Новый год
Ювелир Ракутина: для празднования Нового года подойдут блестящие украшения
17 декабря 2024, 19:46

Фото: iStock/gregory_lee

Для празднования Нового года подойдут яркие, блестящие украшения, которые будут отражать свет словно чешуя змеи — символа 2025 года. Об этом рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина. По ее словам, главное правило при подборе украшений — это умеренность: одно крупное ювелирное изделие лучше, чем несколько маленьких.
Для тех, кто следует китайскому гороскопу, подойдут украшения в различных оттенках зеленого — изумрудный, мятный, малахитовый, оливковый, ментоловый, салатовый и фисташковый, отметила эксперт в беседе с «Петербургским дневником». Подходящими камнями она назвала изумруд, нефрит, агат, яшма, малахит и хризолит.

Как следует встречать Новый год также рассказала астролог Татьяна Стрельцова. В подробном гороскопе для каждого знака зодиака для «Москвы 24» она отметила, что, к примеру, у Тельцов главная тема 2025 года — это расширение, потому следует встретить Новый год за границей или в другом регионе.
«Также хорошо будет встретить Новый год в каком-нибудь элитном месте. А еще – купить книгу с той информацией, которую хотелось бы освоить в течение предстоящего года», — добавила астролог.
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Подмосковных водителей призвали соблюдать ПДД в условиях мороза и ветра
17 декабря 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Температура в Московской области в ночь на 18 декабря снизится до -15°С. Синоптики прогнозируют снег, ветер с порывами до 15 м/с и гололедицу на дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ведомстве напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД.
«В условиях непогоды следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, не превышать скорость, не совершать резких манёвров, быть аккуратными на съездах и поворотах, мостах и эстакадах, снижать скорость перед пешеходными переходами», – отметили в ведомстве.
Если пришлось остановиться на дороге из-за неисправности машины или ДТП, необходимо включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.
«Помимо этого, нужно обязательно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части и позвонить по телефону 112. Нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как при ухудшении погоды высок риск попасть в повторную аварию», – добавили в региональном Минтрансе.
Там подчеркнули, что пешеходам следует пересекать дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, а вечером носить световозвращатели, чтобы быть заметнее.

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#московская область
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Врач назвал главную проблему продажи БАДов на российском рынке
Врач Кондрахин: БАДы бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами
17 декабря 2024, 18:49

Фото: iStock/sasirin pamai

Депутаты Госдумы планируют принять закон о биологически активных добавках к пище. Законопроект предлагает дать врачам право назначать биологически активные добавки, а их перечень и заболевания, при которых они могут быть назначены, установит Минздрав.
Кроме того, при изготовлении добавок нельзя будет использовать сырье, в котором присутствуют кормовые добавки, стимуляторы роста животных, отдельные виды лекарств и пестициды.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время биологическая активная добавка заместила слово «лекарство», однако это ошибочно.

«Биологическая активная добавка — это исключительно добавка к пище, которая содержит всего 30% действующего вещества, 30% от терапевтической нормы. Например, мы берём БАД, там написано «витаминный комплекс», но там нет лекарства — только поддерживающие дозировки, которые содержат суточную норму различных витаминов. Это не для лечения, а для поддержания. Они не прошли клинические исследования, в них только написаны показания, которые, как считает производитель, могут рекомендоваться», — объяснил врач.

Он добавил, что растительное сырье, чем являются БАДы, очень тяжело стандартизировать, потому что невозможно создавать одни и те же условия для растений и природы в целом.

«Проблема в том, что БАДы — это не лекарство. И закон не может требовать, чтобы они имели, как лекарства, регистрационное удостоверение, сертификат качества и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, многие биологически активные добавки бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами, поэтому, если будет рекомендованный список от Минздрава, то сомнений не останется.

«Это серьезная вещь, например, витамин Д3 — это биологическая активная добавка. Продается без рецепта в любом магазине. Но у если его принимать для профилактики, то это одна дозировка, а в качестве лечения — другая», — сообщил специалист.

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Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол
17 декабря 2024, 18:37

Фото: istock / Tatiana Gladysheva

Уже совсем скоро россияне соберутся за праздничным столом вместе с близкими, чтобы отметить главное событие зимнего сезона – Новый год.
Оливье и крабовый — уже привычные атрибуты новогоднего стола. Но если классика приелась и хочется чего-то нового? Редакция «Радио 1» собрала 6 лучших рецептов салатов, которые придутся по вкусу как консерваторам, так и новаторам.

Салаты на Новый год

Рецепт «Оливье» на новый год

Предлагаем приготовить оливье с курицей, воспользовавшись небольшой хитростью.

Нам понадобится:
  • яйца — 3 шт.;
  • картофель — 6 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • огурцы маринованные — 1-2 шт.;
  • зеленый горошек консервированный — 1 стакан;
  • куриное филе — 300 г;
  • майонез — 150 г;
  • соль и черный перец — по вкусу.
Чтобы салат получился особенно вкусным, рекомендуем запечь часть ингредиентов.

  1. Овощи заверните в фольгу.
  2. Куриное филе посолите, поперчите, слегка смажьте подсолнечным маслом и также заверните в фольгу.
  3. Запекайте при 180 °C 30 минут. Достаньте курицу. Овощи можно оставить еще на 10-15 минут, если они сыроваты.
  4. Яйца отварите, опустите в холодную воду.
  5. Очистите от кожуры картофель и морковь, снимите скорлупу с яиц.
  6. Все ингредиенты нарежьте кубиками размером с зелёный горошек.
  7. Добавьте соль, специи, майонез и перемешайте.
Фото: istock / DronG

Рецепт «Мимоза» на Новый год

Когда места на праздничном стало катастрофически не хватает — можно подать салат порционно. Сквозь прозрачные стенки стакана или пиалы красиво просматриваются разноцветные слои.

Для приготовления потребуется:
  • картофель — 3 ш.т;
  • яйцо куриное — 2-3 шт.;
  • консервированная рыбная (лосось, горбуша, сайра, тунец) — 240 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • соль и перец — по вкусу.
Порядок приготовления «Мимозы»:

  1. Слейте масло из консервов, выложите рыбную мякоть на тарелку, разомните вилкой.
  2. Яйца отварите, очистите от скорлупы. Поделите белки и желтки, натрите их на мелкой терке.
  3. Картофель и морковь можно отварить или запечь, как указано выше. Готовые овощи очистите, натрите на терке.
  4. Мелко нарежьте небольшую луковицу. Если лук «злой», можно ошпарить его кипятком на 5 минут.
  5. Порядок слоев снизу вверх — картофель, рыба, лук, морковь, яичные белки, желтки. Все слои промажьте тонким слоем майонеза.
  6. Картофель и морковь можно слегка посолить — но не переусердствуйте, ведь майонез и консервы дадут достаточно вкуса.
Готовый салат оставьте пропитывать на пару часов.

Фото: istock / Elena Esich

Рецепт «Крабового» салата на Новый год

Попробуйте приготовить крабовый салат с пекинской капустой. Зелень — кладезь полезных микроэлементов. Капуста добавит изюминку в блюдо и сделает его «легче». Еще один секрет — слегка обжаренный лук.

Нам понадобится:
  • крабовые палочки — 300 г;
  • кукуруза консервированная — 300 г;
  • пекинская капуста — 200 г;
  • яйца (крупные) — 4 шт.;
  • майонез 4 — стол.л.;
  • лук — 1 шт;
  • соль, специи, зелень — по вкусу.
В идеале для салата использовать только зеленую часть капусты — так он получится более воздушным.

Порядок приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелким кубиком.
  2. Нарежьте маленькую луковицу, слегка обжарьте до прозрачности, лишнее масло слейте.
  3. Кукурузу откиньте на сито и обсушите.
  4. Капусту нарежьте мелкой соломкой.
  5. При желании можно добавить измельченную зелень укропа или петрушки.
  6. Добавьте соль и перец.
  7. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Блюдо можно сразу подавать к столу.

Фото: istock / lisaaMC

Топ-3 необычных салатов на Новый год

Рецепт салата с курицей и грибами на Новый год

Вкусный, сытный, но крайне непопулярный салат с курицей, грибами и свежим огурцом станет отличным выбором на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 350 г;
  • шампиньоны — 200 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • укроп — 20 г;
  • майонез или жирная сметана — 2 стол.л.;
  • растительное масло — 2 стол.л.
Порядок приготовления:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде.
  2. Шампиньоны промойте, высушите и нарежьте тонкими слайсами.
  3. Обжарьте грибы в течение 7-10 минут, регулярно помешивая.
  4. Нарежьте огурец на соломку.
  5. Куриное филе разорвите на волокна — так ингредиенты будут похожей формы, и салат будет выглядеть презентабельней.
  6. Укроп помойте, обсушите и мелко порубите.
  7. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
В качестве альтернативы майонезу можно использовать сметану — так салат будет менее калорийным.

Фото: istock / Gala Didebashvili

Рецепт грузинского салата на Новый год

Простой, вкусный и «нарядный» салат. Подойдет даже вегетарианцам.

Для приготовления потребуется:

  • фасоль консервированная красная — 1 банка;
  • орехи грецкие очищенные — горсть;
  • лук (в идеале красный) — 1 шт.;
  • гранат — 1-2 шт.;
  • кинза — 1 пучок;
  • чеснок — 1 долька;
  • оливковое масло — 3 ст. ложки;
  • бальзамический уксус — 1 ст.л.;
  • хмели-сунели — 0,5 ч.л.;
  • соль, перец — по вкусу.
Пошаговое приготовления:

  1. Замочите кинзу в холодной воде на 20 минут, затем тщательно промойте. Мелко нарежьте, часть отложите для украшения.
  2. Разрежьте гранат, извлеките зерна. Одну горсть также уберите в сторону.
  3. Грецкий орех слегка обжарьте, измельчите в крупную крошку.
  4. Луковицу помойте, почистите, мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве масла.
  5. Измельчите один зубчик чеснока.
  6. Слейте жидкость с фасоли, поместите бобы в миску. Смешайте с остальными ингредиентами.
  7. Для соуса смешайте оливковое мало, бальзамический уксус, хмели-сунели, соль и перец.
  8. Заправьте салат, тщательно перемешайте.
  9. Сверху украсьте гранатом и кинзой.

Салат «Французская любовница» на Новый год

Вкусный салат с интересным составом. В нём, на удивление, гармонично сочетаются курица, изюм, орехи и апельсин.

  • куриное филе — 150 г;
  • орехи грецкие — 50 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • сыр твёрдый — 70 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • изюм — 50 г;
  • сахар - 1 ч.л.
  • уксус 9% - 1 ст.л.
  • майонез — по вкусу;
  • перец чёрный — по вкусу.
Как приготовить «французскую любовницу»:

  1. Отдельно отварите мясо и морковь на протяжении 30-40 минут.
  2. Залейте кипятком изюм, чтоб он стал мягче, затем промойте и высушите.
  3. Лук необходимо замариновать — сначала залейте кипятком на 5 минут, затем промойте холодной водой. После добавьте сахар, уксус и оставьте лук на 20 минут.
  4. Апельсин очистите от кожуры и прожилок. Каждую дольку нарежьте на 3-4 кусочка, в зависимости от размера апельсина.
  5. Филе нарежьте кубиком и положите на дно креманок, курицу посолите, поперчите и смажьте тонким слоем майонеза.
  6. Сверху выложите маринованный лук, затем изюм и морковь. Снова промажьте майонезом.
  7. Натрите сыр на мелкой терке, посыпьте сверху. Обмажьте каплей майонеза, чтобы орехи могли «приклеится».
  8. Сверху орехов выложите кусочки апельсина.
Можно подавать его сразу, салат получается сочный и вкусный. Приятного аппетита!
Фото: istock / Olena Beisiuk


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#лук
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Радиостанция Судного дня передала в эфир 24 загадочных сообщения за сутки
17 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76, известная также как «‎Станция Судного дня», осуществила рекордную передачу, озвучив 24 сообщения с неясным содержанием. Об этом сообщается в группе в социальной сети «‎ВКонтакте», отслеживающей сигналы данной радиостанции.
По информации, опубликованной в группе, в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали такие слова, как «пучок», «бильярд», «нанайка» и «азбука». Обычно станция передает монотонные звуки, что делает эту передачу особенно необычной и вызывает множество вопросов.

УВБ-76, которая считается частью системы «Мертвая рука», была создана для обеспечения связи в случае ядерной войны и часто ассоциируется с концепцией «Судного дня».

Радиостанция начала свою работу в 1976 году и вещает круглосуточно. Однако 99,99% ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание». В течение дня в эфире также прозвучали загадочные слова, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним словом, которое прозвучало в 17:14 по московскому времени, стало «бродощёлк». Последняя активность в эфире была зафиксирована в сентябре этого года.

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#радио
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В Солнечногорске открыли новую базу по содержанию территорий
17 декабря 2024, 18:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области открылась новая база по содержанию территорий, сообщили в пресс-службе Минчистоты. Её обустроили в Солнечногорске.
«Начало свою работу ещё одно обособленное подразделение муниципального бюджетного учреждения по содержанию территорий. Базу обустроили в связи с большой площадью муниципалитета. В работе задействованы штат из 30 человек, а также и спецтехника. Это четыре трактора, в то числе с щёткой и снегоротором; минипогрузчик; экскаватор; грузовик ГАЗель; самосвал; грузовик КАМАЗ и вышка», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, база оснащена двумя ремонтными боксами для обслуживания техники, оборудована стоянкой и складом для хранения инвентаря.

На территории нового отделения МБУ также располагается офис, куда жители могут обратиться за решением вопросов, а также внести предложения по работе коммунальных служб.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
#уборка
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Скандально известная сеть суши в России сменила название юрлица
Компания «Ёбидоёби» сменила название юрлица на «Суши с приставкой суши»
17 декабря 2024, 18:14

Фото: iStock/marketlan

Скандально известная сеть ресторанов суши в России — компания «Ёбидоёби» — сменила название юридического лица на ООО «Суши с приставкой суши». Об этом говорится на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.
Отмечается, что компания сменила название юридического лица после массовых жалоб. В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что название сети суши противоречит принципам морали и гуманности. В «Ёбидоёби» не согласились с этим и пытались оспорить соответствующий вердикт.

В компании рассказали, что смена названия затронула только юрлицо и коснулась фирменного наименования ресторанов суши. Уточняется, что компания продолжит называться, как и прежде.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов раскрыл, какие вредоносные микроорганизмы обитают в роллах «Филадельфия». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#радио 1
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#компании
#нарушения
#опасность
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Пермский архив передал военным в зоне СВО чебурашек
17 декабря 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Госархив Пермского края, чтобы поддержать находящихся в зоне специальной военной операции бойцов, отправил им чебурашек.
«Благодарим Государственный архив Пермского края за вкусняшки, чай, носки и замечательных чебурашек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гуманитарный центр.
Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Более 10 тонн вещей, продуктов и техники, в том числе пять квадроциклов, тележки для подвоза боекомплектов, средства радиоэлектронной борьбы, собрали для военных в зоне СВО в пермском благотворительном фонде «Единый центр поддержки».

В социальных сетях пользователи часто пишут, что чебурашка стал негласным символом российских военных, участвующих в СВО, пишет РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник» в городском округе Королёв, где пребывают жители ДНР и ЛНР. Омбудсмен приехала туда вместе с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.

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#россия
#сво
#пермский край
#помощь
#гуманитарная помощь
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Жителям Подмосковья рассказали, на что обратить внимание при покупке пиротехники
17 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock / InfinitumProdux

Сотрудники подмосковного МЧС в преддверии Нового года проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы отделов надзорной деятельности и профилактической работы Московской области во время рейдов напоминают гражданам об опасности использования пиротехнических изделий.
«В МЧС России рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов. В инструкции должны содержаться выделенные особым шрифтом предупреждения об опасности использования пиротехники. Необходимо также ознакомиться с ограничениями по условиям обращения, включая безопасную подготовку, запуск и утилизацию», – заявили в ведомстве.
Там добавили, что следует проверить срок годности или гарантийный срок изделия, дату его изготовления. Как отметили в министерстве, наличие информации о сертификации пиротехнического изделия подтверждает соответствие параметров безопасности.

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#московская область
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