Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году

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Уже традиционно в начале нового года изменяется система оплаты ЖКХ, что ведет к росту цен на коммунальные услуги. Какие изменения ждут жителей России в новом году читайте в материале «Радио 1».
Изменения в оплате услуг ЖКХ с 1 января 2025 года
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В 2025 году в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы в среднем на 11,9%. С лета 2025 года изменятся цены на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и газ. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.
Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках учета стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.
Штрафы для собственников квартир с 2025 года
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
С 2025 года законодательством будет ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в многоквартирных домах. Сейчас уже действуют нормы, запрещающие загромождение балконов и подъездов горючими материалами, использование легковоспламеняющихся материалов при отделке помещений и неправильная эксплуатация электросетей и бытовых приборов. За такого рода нарушения можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.
Согласно новым правилам, штрафы за подобные нарушения увеличатся и составят от 5 до 15 тысяч рублей. К числу нарушений добавятся: отсутствие противопожарных датчиков и систем пожаротушения, установка дверей, затрудняющих эвакуацию, и использование общих площадей в качестве складских помещений.
Изменения в обязанностях содержания общего имущества
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
В этом году в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. До внесения изменений ответственность за ремонт поврежденного общедомового имущества в многоквартирных домах полностью лежала на управляющих компаниях. Финансирование работ по устранению повреждений осуществлялось за счет фондов капитального ремонта и текущего содержания жилья.
В 2025 году ситуация полностью изменится. Теперь владельцы квартир будут сами отвечать за ущерб, причиненный общему имуществу. Например, если один из жильцов засорил мусоропровод или нарисовал граффити в подъезде, то его соседям придется доказать, что это сделал конкретный человек и через суд обязать его оплатить затраты на устранение засора мусоропровода или перекраску стены.
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Изменения в оформлении документов за услуги ЖКХ
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С 1 марта 2025 года изменится порядок и методика расчета платы за коммунальные услуги и определение коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах. Плата за отопление в случае выхода из строя общедомового счетчика тепла будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления тепла за 12 последних месяцев.
Согласно новому законодательству, управляющие компании будут указывать в квитанциях отдельную строку для расходов на текущий ремонт. Это нововведение обеспечит большую прозрачность в распределении средств и даст жильцам возможность лучше контролировать, как используются их деньги. Ранее средства на текущий ремонт собирались в рамках общей строки «на содержание дома», что часто вызывало непонимание у жильцов относительно назначения этих платежей.
Одним из значительных нововведений станет правило о передаче долгов за текущий ремонт. Если владелец квартиры продает жилье с непогашенными долгами по этой статье, новый собственник будет обязан их погасить. Это правило аналогично уже существующему для долгов по капитальному ремонту. Закон вступит в силу 1 января 2025 года, а с 1 октября того же года ответственность за долги по текущему ремонту перейдет к новым владельцам квартир, приобретенных с задолженностями по ЖКХ.
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