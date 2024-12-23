В Подмосковье снизилось число аварий на объектах ЖКХ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
За минувшую неделю в Московской области зафиксировано 584 сбоя в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, что на 11% меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.
«Из общего числа сбоев 196 были связаны с отоплением, 163 — с электроснабжением, 139 — с подачей горячей воды и 85 — с системой снабжения холодной водой», — уточняется в сообщении.Отмечается также, что за минувшую неделю оперативные группы Московской областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) выезжали в муниципалитеты 52 раза, а рабочие бригады — 45 раз.
Всего с начала года сотрудники МОС АВС выезжали в муниципалитеты 7 тысяч 675 раз, из них оперативные группы совершили 6 тысяч 83 выезда, а рабочие бригады — 1 тысячу 592 выезда.
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