Жителям Подмосковья рекомендовали оплатить счета до 26 декабря

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв
МосОблЕИРЦ начинает выпуск платёжных документов за декабрь. В ближайшее время счета будут сформированы в личном кабинете и отправлены большинству жителей Подмосковья до 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Расчётный центр разъяснил особенности оплаты коммунальных счетов за последний месяц года. Срок выпуска квитанций традиционно сдвинули, чтобы можно было встретить Новый год с оплаченными коммунальными услугами. Оплатить счета рекомендуется до 26 декабря. Те, кто предпочитает рассчитываться за ЖКУ в обычном графике, могут оплатить квитанции за декабрь в привычные сроки», – говорится в сообщении.В ведомстве предупредили, что если счёт за ноябрь был оплачен после 12 декабря, оплаты могли не отразиться в платёжном документе за декабрь и будут учтены в январе 2025 года
Как напомнили в министерстве, оплатить счета без банковской комиссии можно в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра, в клиентских офисах расчетного центра, электронный счёт – из электронной почты.
К тому же у участников предновогодней акции «Выигрывай с умной платёжкой» есть шанс выиграть 3,999 рублей. Это сможет каждый, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте.
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