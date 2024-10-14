Мэр Собянин: пять детских поликлиник открылись в столице после реконструкции

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Пять детских поликлиник открылись в столице в рамках реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о филиале №4 ДГП №30, филиале №3 ДГП №23, филиале №1 ДГП №133, головном здании ДГП №48 и №58. К слову, помещение филиала №4 ДГП №30 было перестроено почти целиком.
Градоначальник подчеркнул, что кабинеты специалистов расположены по новому стандарту. Созданы зоны комфорта, где пациенты ждут приема с родителями. У самих работников тоже имеются места для отдыха.
Прилегающая территория тоже благоустроена. Ранее сообщалось, сколько пенсионеров прошли социальную реабилитацию в Подмосковье.
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«Здание оснастили современным оборудованием, теперь жителям доступны различные виды диагностики. Также увеличили количество процедурных кабинетов», — резюмировал мэр.
Прилегающая территория тоже благоустроена. Ранее сообщалось, сколько пенсионеров прошли социальную реабилитацию в Подмосковье.
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Никита Кротов