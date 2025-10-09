ГД одобрила проект об обязательном целевом обучении для бюджетников медвузов

09 октября 2025, 09:14

Фото: iStock/megaflopp

Государственная Дума одобрила новый законопроект, обязывающий студентов медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся на бюджете, подписывать договоры о целевом обучении уже в первый год учебы. Об этом пишет РИА Новости.