ГД одобрила проект об обязательном целевом обучении для бюджетников медвузов
Государственная Дума одобрила новый законопроект, обязывающий студентов медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся на бюджете, подписывать договоры о целевом обучении уже в первый год учебы. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно документу, студентам придется компенсировать расходы на первый год обучения и оплатить двойной штраф, если они нарушат обязательства и не отработают требуемый срок.
Законодательная инициатива предполагает, что будущим врачам предстоит официально трудоустроиться в организацию-заказчика сразу после окончания вуза. Если же компания не сможет обеспечить работой или сама расторгнет соглашение, ей грозит выплата компенсации и штрафа в двукратном размере стоимости обучения студента за первый год.
