Россиянам объяснили, какие штрафы грозят работодателям за принудительный отзыв сотрудников из отпуска

Член ОП Машаров: За отзыв сотрудников из отпуска грозит штраф до 50 тысяч рублей

Фото: iStock/Mikhail Blavatskiy

Работодатели рискуют получить значительные штрафы за нарушение правил отзыва сотрудников из отпуска. Размер штрафа может достигнуть 50 тысяч рублей, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





Он пояснил, что действующее трудовое законодательство допускает отзыв работника из отпуска только с его согласия. Принудительный отзыв является нарушением и влечет административную ответственность.





«За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — указал Машаров.