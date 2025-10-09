Россиянам объяснили, какие штрафы грозят работодателям за принудительный отзыв сотрудников из отпуска
Член ОП Машаров: За отзыв сотрудников из отпуска грозит штраф до 50 тысяч рублей
Работодатели рискуют получить значительные штрафы за нарушение правил отзыва сотрудников из отпуска. Размер штрафа может достигнуть 50 тысяч рублей, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он пояснил, что действующее трудовое законодательство допускает отзыв работника из отпуска только с его согласия. Принудительный отзыв является нарушением и влечет административную ответственность.
«За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — указал Машаров.
Из отпуска нельзя отзывать несовершеннолетних сотрудников, беременных женщин и работников, занятых на вредных производствах.
Любой сотрудник вправе отказаться от досрочного выхода из отпуска без каких-либо негативных последствий — такой отказ нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины или основание для увольнения.
Машаров также отметил, что отозвать работника можно только из ежегодного основного или дополнительного отпуска. В других случаях (например, если подчиненный взял отпуск за свой счет) это «невозможно в силу закона».