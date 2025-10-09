Shaman вновь приехал в КНДР

09 октября 2025, 06:18

Shaman приехал в КНДР по случаю празднования 80-летия Трудовой партии Кореи

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).





Визит делегации Министерства культуры России в Пхеньян состоялся по приглашению северокорейской стороны в связи с предстоящим празднованием 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).



Эта партия является правящей в КНДР. Она была основана в 1945 году, и сейчас ее возглавляет лидер страны Ким Чен Ын. Юбилейные мероприятия пройдут 10 октября.



