Shaman вновь приехал в КНДР
Shaman приехал в КНДР по случаю празднования 80-летия Трудовой партии Кореи
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Визит делегации Министерства культуры России в Пхеньян состоялся по приглашению северокорейской стороны в связи с предстоящим празднованием 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).
Эта партия является правящей в КНДР. Она была основана в 1945 году, и сейчас ее возглавляет лидер страны Ким Чен Ын. Юбилейные мероприятия пройдут 10 октября.
«Враги напрягаются»: Медведев прокомментировал свое прибытие в КНДР
В состав российской делегации вошли исполнитель SHAMAN, певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического народного хора имени М.Е. Пятницкого, театра балета «Тодес» и ансамбля Воздушно-космических сил.
Это уже второй визит Дронова в КНДР за последние месяцы. В августе музыкант выступал на концерте по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японской оккупации.