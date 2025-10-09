Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае

09 октября 2025, 04:45

За сутки поисков семьи Усольцевых обследовано 792 км лесных дорог Красноярского края

Фото: кадр видео Telegram-канала МЧС Красноярского края @mchskrsk

В Партизанском районе продолжаются масштабные поиски семьи, пропавшей во время похода 28 сентября. За последние сутки наземные группы обследовали 41 квадратный километр лесного массива и 792 километра лесных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Красноярского края.