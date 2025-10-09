Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае
В Партизанском районе продолжаются масштабные поиски семьи, пропавшей во время похода 28 сентября. За последние сутки наземные группы обследовали 41 квадратный километр лесного массива и 792 километра лесных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Красноярского края.
Для усиления поисковых мероприятий задействовали два беспилотника. С их помощью осмотрели 26 квадратных километров леса.
За сутки в поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники, однако результата все еще нет: пропавших не обнаружили.
Напомним, что в поход отправилась семья из трех человек — супружеская пара с пятилетней дочерью. Они направлялись в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин, одеты при этом были легко.
Телефоны пропавших последний раз были в Сети 28 сентября в 22:30. Уточнялось, что на тот момент семья находилась в районе скал. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения трех людей.
