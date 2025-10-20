Достижения.рф

ГД предложили снизить возраст ответственности за совершение диверсий до 14 лет

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесли законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.



По его словам, документ также ужесточает наказание за вовлечение несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность — вплоть до пожизненного заключения. Законопроект предлагает установить ответственность за диверсии по аналогии с уже действующей за терроризм.

Инициативу поддержали Верховный суд и правительство РФ. Депутаты уверены, что новые меры помогут усилить безопасность и предотвратить вовлечение подростков в преступления.

Иван Мусатов

