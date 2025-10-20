ГД предложили снизить возраст ответственности за совершение диверсий до 14 лет

20 октября 2025, 14:19

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесли законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.