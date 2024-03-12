ГД приняла проект о закреплении освобождения от наказания контрактников СВО

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Госдума Российской Федерации приняла в I чтении проект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период спецоперации. Об этом сообщили в ТАСС.
Законопроект предложили главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Проект предполагает освобождение от уголовной ответственности людей, которые подписали контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России во время проведения специальной военной операции.
В документе уточняется, что механизм относится к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления небольшой и средней тяжести, однако преступления против общественной безопасности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства, к законопроекту не относятся.
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Проект предполагает освобождение от уголовной ответственности людей, которые подписали контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России во время проведения специальной военной операции.
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Дана Игумнова