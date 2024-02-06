В Подмосковье Система-112 приняла свыше 10 тысяч вызовов из других регионов России

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Более 10 тыс. вызовов, поступивших в Систему-112 Московской области, были переданы в другие регионы. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
В Службу-112 Московской области региональных вызовов поступают и с разных уголков России.
Стоит отметить, что при получении звонка из другого региона сотрудник 112 запишет все данные по происшествию и направит их с систему соответствующего региона.
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«Не редко бывают случаи, когда жители Московской области обращаются на единый номер «112» с просьбой оказать помощь своим родным и близким в другом регионе. А в чрезвычайных ситуациях важна каждая минута. Для оказания оперативной помощи в таких случаях были заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними областями. На данный момент Система-112 Московской области имеет соглашения об информационном взаимодействии со службами 112 Москвы, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей», — подчеркнули в ведомстве.
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Мира Полтева