Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки
В Великобритании пара отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение любимой собаки. Об этом информирует издание Daily Mail.
30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт планировали свадьбу на 23 мая. Они полностью подготовились: арендовали площадку для церемонии, заказали оформление и услуги визажиста, а также купили свадебное платье, костюм и кольца. Но их планы изменились из-за необходимости спасти лабрадора по кличке Гас.
Примерно за полтора месяца до свадьбы собака начала хромать на левую заднюю лапу. Компьютерная томография обнаружила опухоль между почками, которая распространилась на обе стороны таза. Ветеринары поставили диагноз: саркома мягких тканей, не поддающаяся хирургическому лечению.
Для лечения Гаса назначили курс лучевой терапии стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей), а также регулярные инъекции и другие процедуры на сумму 1200 фунтов (130 тысяч рублей) ежемесячно. У пары была ветеринарная страховка, которая покрывала только 10 тысяч фунтов (миллион рублей) в год, тогда как лечение Гаса стоило не менее 20 тысяч (два миллиона рублей) в общей сложности.
Читайте также: