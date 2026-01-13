Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки

13 января 2026, 15:17

В Великобритании пара отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение собаки

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В Великобритании пара отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение любимой собаки. Об этом информирует издание Daily Mail.