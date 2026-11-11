ГД приняла в I чтении законопроект о продаже вина РФ онлайн через «Почту России»
Госдума в первом чтении приняла законопроект о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве и Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство РФ внесло документ в апреле 2023 года. Эксперимент охватит вино, креплёное вино и игристое вино из винограда, выращенного в РФ. Участие станет добровольным, а правительство сможет расширить территорию проекта. Минсельхоз сформирует перечень производителей-участников и опубликует его на своём сайте.
Росалкогольтабакконтроль проконтролирует соблюдение требований и подключение «Почты России» к ЕГАИС. Сам же почтовый оператор заключит с продавцами договоры о хранении и доставке вина. Нормы распространятся и на вино из винограда стран ЕАЭС при подтверждении места его произрастания.
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