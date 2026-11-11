IT-эксперт рассказал об информации, которую не стоит доверять нейросети

11 ноября 2026, 15:17

IT-эксперт Зыков: пароли и паспортные данные нельзя доверять нейросети

Фото: iStock/dikushin

Пользователям не стоит передавать нейросетям пароли, банковские реквизиты, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, поскольку она может попасть к посторонним. Об этом NEWS.ru заявил IT-эксперт Владимир Зыков, призвавший также осторожнее относиться к загрузке личных фотографий.





Специалист рекомендует придерживаться принципа: не отправлять публичным нейросетям сведения, которые человек не хотел бы раскрывать другим людям. В частности, речь идет о паролях, кодах подтверждения, данных банковских карт, паспортных сведениях, медицинских документах, личной переписке и рабочих файлах, содержащих коммерческую тайну.





«С фотографиями тоже нужно быть осторожнее, особенно если речь идет о детях или интимных снимках», — добавил Зыков.