IT-эксперт рассказал об информации, которую не стоит доверять нейросети
IT-эксперт Зыков: пароли и паспортные данные нельзя доверять нейросети
Пользователям не стоит передавать нейросетям пароли, банковские реквизиты, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, поскольку она может попасть к посторонним. Об этом NEWS.ru заявил IT-эксперт Владимир Зыков, призвавший также осторожнее относиться к загрузке личных фотографий.
Специалист рекомендует придерживаться принципа: не отправлять публичным нейросетям сведения, которые человек не хотел бы раскрывать другим людям. В частности, речь идет о паролях, кодах подтверждения, данных банковских карт, паспортных сведениях, медицинских документах, личной переписке и рабочих файлах, содержащих коммерческую тайну.
«С фотографиями тоже нужно быть осторожнее, особенно если речь идет о детях или интимных снимках», — добавил Зыков.
Эксперт пояснил, что основной риск связан с потерей контроля над переданными сведениями. После загрузки пользователь уже не может самостоятельно определять, как именно будет использоваться информация и кто получит к ней доступ.
По словам Зыкова, сервисы могут хранить на своих серверах пользовательские запросы, документы и фотографии. Поэтому перед обращением к нейросети важно оценивать, какие данные ей действительно необходимо предоставить, и не загружать материалы, раскрытие которых может привести к нежелательным последствиям.