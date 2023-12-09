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На северо-западе Москвы мужчина ранил двух сотрудников Росгвардии

09 декабря 2023, 13:37
Фото: iStock/A_N

Фото: iStock/A_N

Два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Твардовского. По информации источника, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Отмечается, что один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову. Как стало известно, выстрелы были произведены из травматического пистолета.


Позже в пресс-службе Главного управления Росгвардии сообщили, что подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось, что в Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

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#ранение
#стрельба
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Воронежские власти опровергли информацию о расстреле в городе военного лётчика
09 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/B4LLS

Сообщение о ранении в Воронеже неизвестными военнослужащего Военно-космических сил России появилось в телеграм-канале другого военного лётчика, известного в Сети под псевдонимом Fighterbomber. Городская администрация заявила о недостоверности этой информации.
Fighterbomber описал героическое поведение своего товарища по оружию, который якобы закрыл от выстрелов своим телом троих малолетних детей, напоминает телеграм-канал Readovka. Эту горячую новость быстро подхватили и успели распространить несколько сетевых СМИ. Однако представители мэрии Воронежа выступили с официальным опровержением, заявив, что никаких подобных сообщений не получал ни один отдел полиции в городе.

Остаётся только догадываться, что послужило поводом для появления такой героической истории в телеграм-канале, который ведет Fighterbomber. Возможно, его аккаунт был взломан и от лица военного лётчика лживое сообщение отправили специалисты по информационной войне из украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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Директора ЧОПа, работавшего в гимназии в Брянске, арестовали на два месяца
09 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/OlFedv

Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного, директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность в гимназии №5 в Брянске, где в конце недели произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, Поддубный будет находиться под стражей по 6 февраля следующего года. Отмечается, что меры пресечения ожидают отец стрелявшей восьмиклассницы Дмитрий Афанаскин и охранница гимназии Галина Черткова. 

Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. 

В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.

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#школьница
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В Воронеже неизвестные в упор расстреляли военного лётчика
09 декабря 2023, 15:07

Фото: istockphoto/nixki

Сегодня, 9 декабря, неизвестные злоумышленники в упор расстреляли из пистолетов лётчика Военно-космических сил России. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Сослуживец и хороший знакомый пострадавшего пилота с позывным Fighterbomber рассказал, что его товарища называют «Бес» и к нечистому это имеет малое отношение, передаёт «Царьград». Этот позывной является скорее отсылкой к слову «бесстрашный», добавил лётчик. 

В это легко поверить, потому что, по словам Fighterbomber'а, Бес закрыл собой троих маленьких детей, перед тем, как неизвестные отморозки открыли пальбу в центре города. Поэтому все пули достались российскому герою и сейчас врачи борются за его жизнь, продолжил рассказ Fighterbomber. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало. Стрелков разыскивает полиция.

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СК возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве
09 декабря 2023, 13:51

Фото: iStock/simpson

Столичный Следственный Комитет возбудил уголовное дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Напомним, два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову.

Как стало известно, выстрелы были произведены из травматического пистолета. Вскоре подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что в Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

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В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка»

Замглавы брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности
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#суд
#ск рф
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В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка»
Baza: В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка»
09 декабря 2023, 13:23

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка». Его отвезли в больницу с 70% ожогами тела. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в процессе он кричал, что его убивают и просил позвать военнослужащих. Происшествие случилось на Краснозвездной улице.

На данный момент работа магазина приостановлена. Эвакуировали двадцать человек. По информации источника, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пьяная москвичка совершила самоподжог, чтобы отвлечь на себя внимание мужа от телевизора. Инцидент произошел в квартире на Ленинградском проспекте в Хорошёвском районе. Пострадавшую доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с ожогами 43% тела и ожоговым шоком средней степени тяжести.

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#пожар
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На Курилах спортсмен-любитель устроил забег на скорость с медведем - видео
Медведь долго преследовал бегуна-любителя на Курильских островах
09 декабря 2023, 12:55

Фото: istockphoto/DrDjJanek

В Южно-Курильске спортсмен завершал утреннюю пробежку по берегу залива, когда компанию ему решил составить крупный медведь. Мужчина немедленно забыл о чувстве приятной усталости и, выложившись по максимуму, удрал от косолапого хищника.
Сначала медведь следовал где-то далеко позади бегуна, передаёт телеграм-канал Readovka. Однако, в очередной раз оглянувшись, физкультурник заметил, что зверь, совсем не напоминающий добродушного Винни-Пуха, заметно прибавил в скорости, а расстояние между бегунами сократилось вдвое. Вот тут-то у мужчины открылось второе дыхание: он нашёл в себе скрытые резервы, о которых не подозревал, и легко убежал от хищника.

Только выглянув в окно уже из дома бегун понял, что мишка бежал по своим делам. Возможно, его ускорение было вызвано мыслью о том, что человек хочет с ним поиграть. Примерно то же самое рассказали мужчине подъехавшие полицейские и охотоведы. Они объяснили, что зверя напугали звуки стройки из карьера неподалёку, а в качестве завтрака спортсмен-любитель был косолапому вовсе не интересен.






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SHOT: на отца брянской школьницы, устроившей стрельбу, возбудили еще одно дело
09 декабря 2023, 12:53

Фото: iStock/Akintevs

В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ему грозит до семнадцати лет тюремного заключения.  Ранее ему уже было предъявлено обвинение за небрежное хранение оружия. 

Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.

В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.

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#убийство
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Замглавы брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности
09 декабря 2023, 11:52

Фото: iStock/zoka74

В Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно информации следствия, именно халатные действия Католиковой привели к тому, что 14-летняя Алина смогла пройти в школу с оружием и расстрелять одноклассников. По этой статье заместителю главы гимназии может грозить до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.

В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.

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#убийство
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Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМ
Омский суд арестовал до 30 января обвиняемого в терактах на БАМ в Бурятии
09 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что содержать Еремеева будут в следственном изоляторе в Омске. Во время судебного заседания злоумышленник признал, что намеревался остановить движение поездов на железной дороге, для создания помехи в процессе перевозке военных грузов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Мужчина рассказал, что работал под кураторством спецслужб Украины. Мужчина забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

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