На северо-западе Москвы мужчина ранил двух сотрудников Росгвардии

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Два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Твардовского. По информации источника, злоумышленник скрылся с места происшествия.
Отмечается, что один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову. Как стало известно, выстрелы были произведены из травматического пистолета.
Позже в пресс-службе Главного управления Росгвардии сообщили, что подозреваемый был задержан.
Ранее сообщалось, что в Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
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Отмечается, что один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову. Как стало известно, выстрелы были произведены из травматического пистолета.
Ранее сообщалось, что в Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
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Екатерина Коршунова