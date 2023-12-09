СК возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве

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Столичный Следственный Комитет возбудил уголовное дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Напомним, два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову.
Как стало известно, выстрелы были произведены из травматического пистолета. Вскоре подозреваемого задержали.
Ранее сообщалось, что в Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
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Напомним, два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй был ранен по касательной в голову.
Ранее сообщалось, что в Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
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Екатерина Коршунова