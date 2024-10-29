ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

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В случае совершения преступления мигрантом факт его нелегального нахождения на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством. Соответствующий законопроект Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях.
Отмечается, что такие предложения были выдвинуты в октябре группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой.
Согласно им, незаконное нахождение на территории России мигранта, совершившего преступление, станет отягчающим обстоятельством. Такое изменение будет внесено в статью 63 Уголовного кодекса РФ.
Авторы законопроекта объяснили, что нелегальное пребывание в стране уже указывает на заведомо недобросовестное и противоправное поведение человека и предполагает повышенную ответственность для него.
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Согласно им, незаконное нахождение на территории России мигранта, совершившего преступление, станет отягчающим обстоятельством. Такое изменение будет внесено в статью 63 Уголовного кодекса РФ.
Авторы законопроекта объяснили, что нелегальное пребывание в стране уже указывает на заведомо недобросовестное и противоправное поведение человека и предполагает повышенную ответственность для него.
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Анастасия Чинкова