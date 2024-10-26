Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками, при помощи которых легализуются мигранты. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.
Исходя из документа, теперь иностранцы смогут просить о получении вида на жительство в упрощенном порядке только после трех лет в браке с гражданином России, который постоянно живет в стране.
Также иностранцу придется подтвердить в суде факт совместного проживания с супругом.
Кроме того, причиной для получения вида на жительство в упрощенном порядке может стать рождение ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство.
Напомним, в ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. .О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти — в материале «Радио 1».
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Также иностранцу придется подтвердить в суде факт совместного проживания с супругом.
Кроме того, причиной для получения вида на жительство в упрощенном порядке может стать рождение ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство.
Напомним, в ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. .О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти — в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев