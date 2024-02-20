ГД в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Школьную пристройку, рассчитанную на 550 мест, возводят в жилом комплексе «Новое Ступино», расположенном в селе Верзилово городского округа Ступино, ввести новый корпус в эксплуатацию рассчитывают к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.