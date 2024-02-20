ГД в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: Официальный сайт Госдумы
Государственная дума РФ в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ГД.
«Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Наказываться нарушение этого запрета будет штрафами. Физическое лицо, рекламирующее иностранного агента, либо размещающее рекламу на ресурсе такого лица, будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей, юридическое — до 500 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева