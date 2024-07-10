ГД введет обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

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Государственная Дума планирует ввести обязательное возмещение неиспользованных отгулов при увольнении.
Если сотрудник работал в выходной или праздничный день, ему полагается дополнительный выходной день. Государственная дума приняла законопроект, который обяжет работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении.
Законопроект направлен на урегулирование такой ситуации. Документ предусматривает, что в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха заменяются повышенной оплатой работы.
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Согласно действующему законодательству, если сотрудник работал в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставляется другой день отдыха. При этом работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.
«На практике сотрудник, увольняясь, может потерять дополнительные дни отдыха, которые мог бы взять вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздничный день. Если он не успел воспользоваться этими днями до увольнения, то оказывается в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто сразу выбрал повышенную оплату», — отмечают авторы.
Законопроект направлен на урегулирование такой ситуации. Документ предусматривает, что в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха заменяются повышенной оплатой работы.
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Мира Полтева