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Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков

10 июля 2024, 16:42
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Депутаты Мособлдумы намерены поддержать законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Об этом заявил председатель комитета регионального парламента по транспорту Олег Гаджиев. Ранее соответствующий документ в первом чтении приняла Госдума.


«Неконтролируемая скорость, хаотичное движение, нарушение правил стали приводить к жертвам среди пешеходов и самих пользователей СИМ. За последние два года законодательство значительно продвинулось в сторону улучшения учёта, контроля и ответственности в отношении самокатчиков. Однако вопрос об ужесточении административного наказания за нарушения ПДД пользователями электросамокатов назрел давно. Поэтому при поступлении этого законопроекта в Московскую областную думу планируем его поддержать», – сказал Гаджиев.
В среду Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании для самокатчиков. Так, штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 тыс. рублей, за превышение скорости – до 5 тыс., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3 тыс. рублей. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей.

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#московская область
В Раменском округе штрафы за незаконный сброс мусора превысили 500 тыс. рублей
10 июля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей получили в июне в Раменском городском округе недобросовестные водители, которые оставляют бытовой и строительный мусор рядом с баками у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Выявлять нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». За первый летний месяц они зафиксировали в Раменском округе 39 нарушений при сбросе мусора, 18 из которых касались крупногабаритных и строительных отходов. Сумма штрафов за это превысила 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в городе Раменское на улице Зои Космодемьянской, а также в деревнях Бояркино и Плаксино.

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#штрафы
#мусор
#раменский городской округ
#водители
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ГД введет обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении
10 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Государственная Дума планирует ввести обязательное возмещение неиспользованных отгулов при увольнении.
Если сотрудник работал в выходной или праздничный день, ему полагается дополнительный выходной день. Государственная дума приняла законопроект, который обяжет работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении.

Согласно действующему законодательству, если сотрудник работал в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставляется другой день отдыха. При этом работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

«На практике сотрудник, увольняясь, может потерять дополнительные дни отдыха, которые мог бы взять вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздничный день. Если он не успел воспользоваться этими днями до увольнения, то оказывается в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто сразу выбрал повышенную оплату», — отмечают авторы.

Законопроект направлен на урегулирование такой ситуации. Документ предусматривает, что в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха заменяются повышенной оплатой работы.

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#законопроект
#госдума
#сотрудники
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В двух многоквартирных домах в Химках отключили холодную воду из-за аварии
10 июля 2024, 16:45

Фото: iStock/caristo

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в двух многоквартирных домах городского округа Химки днём в среду, 10 июля, в связи с утечкой в трубах, восстановить подачу воды должны вечером, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подача холодной воды остановлена с 15:40 по следующим адресам: Химки, микрорайон Сходня-Фирсановка, улица Мичурина, дома №№15 и 17. Сотрудники Химкинского водоканала оперативно проводят все необходимые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт и возобновить подачу холодной воды в дома должны не позднее 21:00.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали создавать территориальную систему контроля качества воды.

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В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России
Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России
10 июля 2024, 16:37

Фото: iStock/AntonioGuillem

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил запретить турецкие сериалы в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Милонов назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», которая создает у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. По мнению политика, в Турции нет толковых актеров.

«Эти торговцы кебабами бездарные абсолютно», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что турецкие кинокартины являются «неправдивыми сказками», формирующими у россиянок нереалистичные представления об иностранцах. Он заключил, что на деле турецкие мужья избивают палками русских жен, а также отнимают детей и выгоняют на улицу в случае конфликтов.

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#любовь
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Подмосковный школьник победил на крупнейшем в России конкурсе по разработке игр
10 июля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру»

Ученик 8 класса звенигородской школы «КвантУм» Михаил Шкурко стал победителем геймджема, то есть соревнования по скоростной разработке игр, который проводился в рамках всероссийского конкурса «Начни игру», сообщает пресс-служба конкурса.
«Михаил Шкурко одержал победу в составе команды GameCrafters в номинации «Лучший визуальный стиль» за игру «Улитка и магия», — отмечается в сообщении.
Темой геймджема стали полезные игры: за 72 часа разработчики должны были создать продукт, передающий знания или помогающий освоить какой-либо навык. В частности, «Улитка и магия» помогает игроку научиться вслепую печатать на клавиатуре.

Геймджем конкурса «Начни игру» стал крупнейшим в России, в нём приняли участие более полутора тысяч человек.

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#подмосковье
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Врио главы городского округа Шатура стал Николай Прилуцкий
10 июля 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Шатура назначен Николай Прилуцкий после ухода в отставку Алексея Артюхина. Вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«Моего преемника жителям округа представлять не нужно. Николая Николаевича Прилуцкого хорошо знают на Шатурской земле. Его уважают за высокий профессионализм, огромный опыт управленческой работы, принципиальность и объективность. Уверен, что ему по плечу любые задачи. Желаю Николаю Николаевичу огромных успехов в достижении всех целей по развитию округа», – написал Артюхин в соцсетях.
Несколько лет назад Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы Шатуры.

Ранее сообщалось, что Артюхин сложил полномочия главы городского округа Шатура сложил полномочия. О своем решении он проинформировал на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета.

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#подмосковье
#московская область
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Bloomberg: В США после санкций простаиваются десятки нефтетанкеров
10 июля 2024, 16:17

Фото: istockphoto / Dikuch

Осенью США ввели санкции против 53 судов, перевозивших российскую нефть. В результате только три судна смогли продолжить работу.
Танкеры можно увидеть в Балтийском и Чёрном морях, недалеко от Владивостока, на китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и в Суэцком канале.

«С прошлого октября под санкции попали 53 танкера. Некоторые суда оказались в списке из-за обвинений в нарушении потолка цен на нефть, другие — из-за принадлежности к подсанкционным компаниям, ещё несколько — из-за экологического риска. Почти все эти танкеры с того времени не смогли забрать груз. Топливо погрузили только на три судна, которые затем попытались скрыть свои перемещения, отключив транспондеры», — говорится в материале.

Вместе с этим падают ставки фрахта. Это показывает, что, хотя санкции и затрудняют использование танкеров, они не увеличивают издержки России, как отмечает Bloomberg.

«Большая семерка» установила потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, на нефтепродукты — $100. В ответ президент Путин запретил поставки, если в контрактах предусмотрена фиксация предельной цены. Ставки фрахта выросли в конце июня, что снизило маржу экспортеров на $1 за баррель. Экспорт российской сырой нефти максимально упал и составил 2,67 млн баррелей в день против 3,66 млн в начале месяца. Российские власти требуют отменить санкции и говорят, что научились к ним адаптироваться.

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#путин
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Психиатр Рудов объяснил пользу отказа от соцсетей в выходные
10 июля 2024, 16:09

Фото: iStock/Thx4Stock

Психиатр Виктор Рудов рекомендовал во время выходных отказываться от смартфонов и соцсетей, отдавая предпочтение реальным прогулкам на свежем воздухе и концентрации на настоящем моменте.
Он отметил, что такой отдых действительно станет настоящей перезагрузкой и поможет отвлечься и провести время с пользой. Специалист добавил, что соцсети и смартфоны превращают людей в неудовлетворенных жизнью, заменяя им реальный мир.

«Это виртуальная реальность. Там все не такие, какими являются, а зачастую такие, какими хотят быть. Реальность за кадром отличается, но не все это понимают. Она намного приятнее. Соцсети отвлекают нас от реальной жизни, они как бы заменили её, но ею не являются», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Однако мир соцсетей, виртуальной реальности и игр продолжает занимать огромное значение в мире. Так, в Японии написали петицию с требованием отмены новой части Assassin's Creed. Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов объяснил всплеск недовольства по поводу игры.

«Серия Assassin's Creed уже давно переживает судьбу тех серий, которые в угоду конвейерного производства отказываются от оригинальных концепций и пытаются брать рынок количеством выпусков. Фокус смещается в ту риторику, которую на Западе считают необходимым продвижением в социуме. Следуя за повесткой, его начиняют элементами, которые для рядового игрока представляют мало интереса», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Пименов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала снабжать специальной пометкой об угрозе содержащий опасные «игры» с детьми контент.

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#игры
#технологии
#психология
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Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 12-14 июля
10 июля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 будет меняться с вечера 12 июля до раннего утра 13 июля и с вечера 13 до раннего утра 14 числа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«12-13 и 13-14 июля с девяти вечера до пяти утра будет закрыт путь из Москвы на участке Люблино — Москва-Курская. Из-за это в указанные дни с 20:30 ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, на некоторых маршрутах сократят количество остановок, кроме того, увеличится интервал между поездами», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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