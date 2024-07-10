Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы намерены поддержать законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Об этом заявил председатель комитета регионального парламента по транспорту Олег Гаджиев. Ранее соответствующий документ в первом чтении приняла Госдума.
«Неконтролируемая скорость, хаотичное движение, нарушение правил стали приводить к жертвам среди пешеходов и самих пользователей СИМ. За последние два года законодательство значительно продвинулось в сторону улучшения учёта, контроля и ответственности в отношении самокатчиков. Однако вопрос об ужесточении административного наказания за нарушения ПДД пользователями электросамокатов назрел давно. Поэтому при поступлении этого законопроекта в Московскую областную думу планируем его поддержать», – сказал Гаджиев.В среду Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании для самокатчиков. Так, штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 тыс. рублей, за превышение скорости – до 5 тыс., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3 тыс. рублей. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей.
Читайте также:
В Подмосковье появился новый праздник – День благоустройства
Подмосковные УК будут наказывать за неверное информирование о работах в многоэтажках
Брынцалов: в Подмосковье ежегодно вводятся новые меры поддержки медиков
Лора Луганская