В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил запретить турецкие сериалы в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Милонов назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», которая создает у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. По мнению политика, в Турции нет толковых актеров.
Депутат подчеркнул, что турецкие кинокартины являются «неправдивыми сказками», формирующими у россиянок нереалистичные представления об иностранцах. Он заключил, что на деле турецкие мужья избивают палками русских жен, а также отнимают детей и выгоняют на улицу в случае конфликтов.
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«Эти торговцы кебабами бездарные абсолютно», — сказал Милонов.
Депутат подчеркнул, что турецкие кинокартины являются «неправдивыми сказками», формирующими у россиянок нереалистичные представления об иностранцах. Он заключил, что на деле турецкие мужья избивают палками русских жен, а также отнимают детей и выгоняют на улицу в случае конфликтов.
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