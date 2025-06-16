«Жил скромно и выполнял поручения»: Водонаева намекнула на причастность Ксении Собчак к делу Бигаева
Алена Водонаева намекнула на причастность Ксении Собчак к делу Бигаева
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намекнула на причастность Ксении Собчак к делу о вымогательстве у главы Ростеха. Сетевая знаменитость подчеркнула, что осужденный журналист Тамерлан Бигаев «сидит уже полсрока».
«Сегодня Тамику 31», — написала Водонаева.
По ее словам, мужчина проработал у светской львицы только три недели, не получив и первой зарплаты.
«Он работал из дома, жил скромно на съемной квартире и просто выполнял указания Ксении», — добавила Алена, назвав арест несправедливостью.Водонаева помогает родителям Бигаева, которые находятся в сложном финансовом положении и ходатайствует об освобождении Тамерлана.
«Они вынуждены были брать микрозаймы и кредиты», — заключила телеведущая.Бигаев вместе с Арианом Романовским и Кириллом Сухановым получил срок за попытку вымогательства двух миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление компрометирующей публикации в тг-канале «Тушите свет». Недавно были опубликованы скриншоты чатов, подтверждающие участие Собчак в работе канала. При этом она заявляет о непричастности к уголовному делу.