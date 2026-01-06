Где лёд дешевле: названы города России с самыми доступными катками

06 января 2026, 20:24

Составлен рейтинг самых дешёвых катков в городах России

Фото: Istock / Dmytro Varavin

Стало известно, в каких городах России катание на коньках обойдётся дешевле всего. Об этом сообщает «Петербургский дневник».