Где лёд дешевле: названы города России с самыми доступными катками
Стало известно, в каких городах России катание на коньках обойдётся дешевле всего. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Самые низкие цены на платных катках зафиксированы в Челябинске: средняя стоимость одного сеанса составляет около 310 рублей при наличии собственных коньков и примерно 600 рублей — при их аренде.
Исследование провели аналитики сервиса 2ГИС, которые сравнили расценки на катках в 16 крупных российских городах. Помимо Челябинска, в тройку самых бюджетных направлений для зимнего отдыха вошли Пермь и Казань.
Наиболее дорогим катание оказалось в столицах. В Москве сеанс стоит около 500 рублей со своими коньками и до 1 тысячи рублей с прокатом. В Санкт-Петербурге цены достигают 525 и 800 рублей соответственно.
При этом в январе в Петербурге планируется открытие 161 катка, а также 56 лыжных трасс для любителей активного отдыха.
