Раскрыто, зачем некоторые спортсмены делают инъекции для увеличения полового органа

Прыгуны на лыжах с трамплина увеличивают половой орган для улучшения результатов
Фото: iStock/MargJohnsonVA

Прыгуны на лыжах с трамплина делают инъекции для увеличения полового органа перед замерами комбинезонов. Об этом сообщает Bild.



Чтобы получить разрешение на увеличение паховой зоны в лыжном костюме, некоторые спортсмены прибегают к таким инъекциям. Однако менеджер по экипировке Международной федерации лыжного спорта (FIS) Матиас Хафеле заявил, что подобные случаи не имеют места.

Ранее сообщалось, что россиянин решил увеличить половой орган и четыре года накачивал его вазелином, в результате чего врачам пришлось проводить две операции по сохранению детородного органа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

