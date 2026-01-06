Раскрыто, зачем некоторые спортсмены делают инъекции для увеличения полового органа
Прыгуны на лыжах с трамплина делают инъекции для увеличения полового органа перед замерами комбинезонов. Об этом сообщает Bild.
Чтобы получить разрешение на увеличение паховой зоны в лыжном костюме, некоторые спортсмены прибегают к таким инъекциям. Однако менеджер по экипировке Международной федерации лыжного спорта (FIS) Матиас Хафеле заявил, что подобные случаи не имеют места.
Ранее сообщалось, что россиянин решил увеличить половой орган и четыре года накачивал его вазелином, в результате чего врачам пришлось проводить две операции по сохранению детородного органа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
