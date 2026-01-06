Раскрыто, зачем некоторые спортсмены делают инъекции для увеличения полового органа

06 января 2026, 18:56

Прыгуны на лыжах с трамплина увеличивают половой орган для улучшения результатов

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Прыгуны на лыжах с трамплина делают инъекции для увеличения полового органа перед замерами комбинезонов. Об этом сообщает Bild.