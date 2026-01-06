Врач изнасиловал студентку медвуза после предложения стать его женой
В индийском штате Уттар-Прадеш врач-интерн предстал перед обвинением в изнасиловании студентки-медсестры. Об этом сообщает портал NDTV.
По информации потерпевшей, подозреваемый длительное время убеждал её в своих серьёзных намерениях и обещал вскоре оформить брак официально. Когда же девушка потребовала исполнить обещание, мужчина отказался жениться и перешёл к угрозам.
Он заявил, что разместит в социальных сетях её личные фотографии и видео интимного характера, если она не прекратит требования о браке или решит обратиться в правоохранительные органы.
После этих угроз обвиняемый продолжил принуждать потерпевшую к сексуальным отношениям. Полиция в настоящее время выясняет все детали инцидента и ведёт активный розыск подозреваемого.
