В Подмосковье пьяный водитель пошёл на таран в полицейскую машину при задержании
В Красногорске сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения. В процессе задержания прозвучали выстрелы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Поводом для инцидента послужил конфликт на автомойке в районе Текстильщики. Прибывшие на вызов сотрудники полиции встретили агрессивно настроенного мужчину. Он игнорировал требования полицейских и отказался предъявлять документы, после чего попытался скрыться на автомобиле.
Для этого автомобилист выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим транспортным средством. Чтобы остановить машину нарушителя, полицейские выстрелили по её колёсам. Как уточнила Ирина Волк, во время погони злоумышленник намеренно врезался в полицейскую машину.
Служебный автомобиль получил значительные повреждения. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 44-летний житель Саратовской области. Его задержали.
