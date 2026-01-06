В Подмосковье пьяный водитель пошёл на таран в полицейскую машину при задержании

06 января 2026, 19:26

В Красногорске полиция применила оружие для задержания водителя

Фото: Istock/Chalabala

В Красногорске сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения. В процессе задержания прозвучали выстрелы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.