Где отметить Новый год в Подмосковье: топ-10 мест для новогоднего отдыха в 2025 году

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Подмосковье предлагает идеальный вариант для празднования Нового года вдали от шума и суеты мегаполиса. «Радио 1» расскажет о том, как провести новогодние каникулы за городом. Среди вариантов празднества — посещение загородных отелей, катание на коньках, участие в праздничных ярмарках и многое другое.
ОтелиПостояльцев ждут изысканные фуршеты, красочные фейерверки, тематические вечеринки, выступления российских звёзд, лотереи, дискотеки и другие мероприятия на протяжении всех новогодних каникул.
Кроме того, в отелях можно отдохнуть в спа-центрах и поплавать в тёплых бассейнах. В некоторых гостиницах праздничные программы оплачиваются дополнительно, а в других входят в стоимость проживания.
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Небольшой список отелей, подходящих для празднования Нового года:
Парк-отель «Воздвиженское»Отель «Воздвиженское» приглашает гостей отпраздновать Новый год 2025.
В рамках мероприятия запланировано три этапа празднования: Новый год, новогодние и рождественские каникулы.
Гостям предлагают посетить новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы и насладиться праздничной атмосферой.
Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет» предлагает своим гостям новогоднюю программу.
Постояльцев ждёт праздничный банкет, танцы до самого утра, караоке-бары и выступления популярных групп «Фабрика» и «Корни».
Для детей предусмотрена увлекательная анимация, ледовое шоу «Холодное сердце» и подарки. Кроме того, в рамках новогодней программы гостей ожидают семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.
Загородный экоотель «Лепота»Для своих гостей отель подготовил разнообразную новогоднюю программу, включающую театральные представления, катание на собачьих упряжках, шоу мыльных пузырей для детей, мастер-классы, уличные гуляния, семейные эстафеты и многое другое.
Новогодняя ночь также будет насыщенной: шоу-балет, иллюзионисты, живая музыка, танцы, конкурсы с призами, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фейерверк и дискотека до самого утра.
Горнолыжные курортыДля тех, кто предпочитает активный отдых, есть возможность посетить горнолыжные курорты Подмосковья.
Фото: istockphoto / Ridofranz
Горнолыжный клуб «Целеево»Горнолыжный клуб «Целеево» приглашает окунуться в атмосферу настоящего праздника! Здесь пройдёт празднование Нового года 2025, где гостям не придётся беспокоиться о месте проведения и организации развлечений.
Для больших компаний предусмотрены уютные шале с кухней вместимостью до четырёх человек, а семьи с детьми смогут разместиться в комфортабельных номерах категорий люкс, стандарт и семейный в нашем гостевом доме.
Горнолыжный курорт «Царьград»«Царьград» подготовил для своих гостей увлекательную новогоднюю программу, которая подарит незабываемые впечатления и море положительных эмоций.
Гостей ждут интересные шоу-программы, творческие и кулинарные мастер-классы, а также весёлые уличные гуляния.
Парк «Яхрома»Горнолыжный курорт «Яхрома» приглашает гостей отметить новогодние праздники 2025 года.
Вас ждут такие мероприятия, как: новогодний банкет, развлечения для всей семьи, детская ёлка, сюрпризы от Деда Мороза, праздничный фейерверк и многое другое.
ГлэмпингиГлэмпинг сочетает в себе комфорт современных удобств и близость к природе, создавая уникальную атмосферу для празднования Нового года.
Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova
Глэмпинг «Силы ветра»Глэмпинг «Силы ветра» расположен в 20 минутах езды от Москвы и предлагает уникальную возможность насладиться новогодними праздниками в окружении природы.
Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться традиционными зимними развлечениями. Домики скандинавского стиля с панорамными окнами идеально подходят для семейного отдыха, встреч с друзьями или уединения.
Глэмпинг «Терруар»Здесь можно насладиться красотой природы и комфортом, остановившись в уютных домиках с кухней, мангальной зоной и ванной комнатой.
Кроме того, в глэмпинге есть русская баня и горячий пар. На территории можно активно отдохнуть: покататься на квадроциклах, лыжах или снегоступах, взять напрокат проектор или поиграть на Xbox.
Глэмпинг «Woody village»Гостей ждут уютные домики, праздничное меню и развлечения для всей семьи. Среди мероприятий новогодняя вечеринка, катание на санях, конкурсы и игры, а также фейерверк. Стоимость участия зависит от выбранного домика и пакета услуг. Бронируйте места заранее!
Праздничные ярмаркиВ Московской области проходит 250 новогодних ярмарок, среди которых особенно выделяются ярмарки в Одинцово, Химках и Солнечногорске. Посетителей ждут разнообразные товары, живая музыка, выступления артистов и интересные мастер-классы.
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