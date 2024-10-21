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Где отметить Новый год в Подмосковье: топ-10 мест для новогоднего отдыха в 2025 году

21 октября 2024, 16:02
Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Подмосковье предлагает идеальный вариант для празднования Нового года вдали от шума и суеты мегаполиса. «Радио 1» расскажет о том, как провести новогодние каникулы за городом. Среди вариантов празднества — посещение загородных отелей, катание на коньках, участие в праздничных ярмарках и многое другое.

Отели

Постояльцев ждут изысканные фуршеты, красочные фейерверки, тематические вечеринки, выступления российских звёзд, лотереи, дискотеки и другие мероприятия на протяжении всех новогодних каникул.

Кроме того, в отелях можно отдохнуть в спа-центрах и поплавать в тёплых бассейнах. В некоторых гостиницах праздничные программы оплачиваются дополнительно, а в других входят в стоимость проживания.


Фото: istockphoto / MarianVejcik

Небольшой список отелей, подходящих для празднования Нового года:

Парк-отель «Воздвиженское»

Отель «Воздвиженское» приглашает гостей отпраздновать Новый год 2025.

В рамках мероприятия запланировано три этапа празднования: Новый год, новогодние и рождественские каникулы.

Гостям предлагают посетить новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы и насладиться праздничной атмосферой.

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет» предлагает своим гостям новогоднюю программу.

Постояльцев ждёт праздничный банкет, танцы до самого утра, караоке-бары и выступления популярных групп «Фабрика» и «Корни».

Для детей предусмотрена увлекательная анимация, ледовое шоу «Холодное сердце» и подарки. Кроме того, в рамках новогодней программы гостей ожидают семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.

Загородный экоотель «Лепота»

Для своих гостей отель подготовил разнообразную новогоднюю программу, включающую театральные представления, катание на собачьих упряжках, шоу мыльных пузырей для детей, мастер-классы, уличные гуляния, семейные эстафеты и многое другое.

Новогодняя ночь также будет насыщенной: шоу-балет, иллюзионисты, живая музыка, танцы, конкурсы с призами, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фейерверк и дискотека до самого утра.

Горнолыжные курорты

Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть возможность посетить горнолыжные курорты Подмосковья.

Фото: istockphoto / Ridofranz

Горнолыжный клуб «Целеево»

Горнолыжный клуб «Целеево» приглашает окунуться в атмосферу настоящего праздника! Здесь пройдёт празднование Нового года 2025, где гостям не придётся беспокоиться о месте проведения и организации развлечений.

Для больших компаний предусмотрены уютные шале с кухней вместимостью до четырёх человек, а семьи с детьми смогут разместиться в комфортабельных номерах категорий люкс, стандарт и семейный в нашем гостевом доме.

Горнолыжный курорт «Царьград»

«Царьград» подготовил для своих гостей увлекательную новогоднюю программу, которая подарит незабываемые впечатления и море положительных эмоций.

Гостей ждут интересные шоу-программы, творческие и кулинарные мастер-классы, а также весёлые уличные гуляния.

Парк «Яхрома»

Горнолыжный курорт «Яхрома» приглашает гостей отметить новогодние праздники 2025 года.

Вас ждут такие мероприятия, как: новогодний банкет, развлечения для всей семьи, детская ёлка, сюрпризы от Деда Мороза, праздничный фейерверк и многое другое.

Глэмпинги

Глэмпинг сочетает в себе комфорт современных удобств и близость к природе, создавая уникальную атмосферу для празднования Нового года.


Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova

Глэмпинг «Силы ветра»

Глэмпинг «Силы ветра» расположен в 20 минутах езды от Москвы и предлагает уникальную возможность насладиться новогодними праздниками в окружении природы.

Здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться традиционными зимними развлечениями. Домики скандинавского стиля с панорамными окнами идеально подходят для семейного отдыха, встреч с друзьями или уединения.

Глэмпинг «Терруар»

Здесь можно насладиться красотой природы и комфортом, остановившись в уютных домиках с кухней, мангальной зоной и ванной комнатой.

Кроме того, в глэмпинге есть русская баня и горячий пар. На территории можно активно отдохнуть: покататься на квадроциклах, лыжах или снегоступах, взять напрокат проектор или поиграть на Xbox.

Глэмпинг «Woody village»

Гостей ждут уютные домики, праздничное меню и развлечения для всей семьи. Среди мероприятий новогодняя вечеринка, катание на санях, конкурсы и игры, а также фейерверк. Стоимость участия зависит от выбранного домика и пакета услуг. Бронируйте места заранее!

Праздничные ярмарки

В Московской области проходит 250 новогодних ярмарок, среди которых особенно выделяются ярмарки в Одинцово, Химках и Солнечногорске. Посетителей ждут разнообразные товары, живая музыка, выступления артистов и интересные мастер-классы.

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#подмосковье
В Москве контролируют ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
Омбудсмен Ярославская контролирует ситуацию с девочкой-квадробером в кальянной
21 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Diy13

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль инцидент с жительницей столицы, которая на поводке привела дочь-квадробера в кальянную. Об этом омбудсмен сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее по Telegram-каналам распространилось видео, на котором посетительница одной из столичных кальянных сидит за столом, а рядом с ней на полу, привязанная поводком, ползает её дочь-квадробер. На девочке была маска кошки, она мяукала, ползала по полу, пыталась играться с посетителями и персоналом заведения. В это время её мама спокойно наслаждалась вечером.

Ярославская отметила, что следит за этой историей. Ведутся работы по принятию необходимых мер.

В настоящее время омбудсмен ожидает сведений от силовых ведомств.

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Жители Подмосковья могут стать участниками онлайн-зачёта по финансовой грамотности
Жители Подмосковья могут участвовать в онлайн-зачёте по финансовой грамотности
21 октября 2024, 15:54

Фото: iStock / sakkmesterke

С 8 по 29 октября проходит седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности. В нём могут принять участие все желающие, начиная со школьников младших классов, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Онлайн-зачёт организует Центробанк России. Участники могут не только проверить свои знания, но и получить индивидуальные рекомендации от специалистов. В ходе мероприятия можно будет выяснить, насколько хорошо участник ориентируется в финансовых вопросах.
«Зачёт можно пройти индивидуально или всей семьёй. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают отточить навыки принятия рациональных финансовых решений. Количество и сложность заданий зависит от возраста участника. Для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности», – говорится в сообщении.
Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме знакомят с главными понятиями финансовой грамотности. Прохождение личного зачёта займет не более 20 минут. Количество попыток не ограничено.

Участники, которые успешно справятся с заданиями, получат именной сертификат.

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#московская область
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Россиянам раскрыли необходимость чтения сказок детям
Психолог Голубева: Сказки играют важную роль в развитии детей
21 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Choreograph

Психолог детской консультативной службы Майя Голубева заявила о важной роли сказок в развитии ребёнка.
Так, благодаря сказкам ребёнок развивает воображение, творческие способности, а также учится мыслить творчески и нестандартно.

«Чтение сказок с родителями создаёт тёплые и доверительные отношения. Это укрепляет семейные узы и способствует развитию эмоциональной связи между членами семьи. В сказках часто присутствуют положительные и отрицательные персонажи, которые демонстрируют разные модели поведения. Ребёнок учится различать добро и зло, хорошее и плохое, что помогает ему формировать моральные ценности и этические принципы», — добавила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она отметила, что чтение сказок перед сном помогают ребёнку расти счастливым человеком.

До этого специалист по социально значимым проектам компании «Где мои дети» Светлана Михайлова заявляла, что основной проблемой травли детей в школах являются замалчивание и стыд.

«Так, каждый третий ребёнок предпочёл не говорить о хейте никому. Если дети готовы рассказать о буллинге, то чаще всего доверяют родителям и близким друзьям. Каждый седьмой смог довериться даже учителям. Меньше всего подростки доверяют братьям/сёстрам и психологам. Большинство из тех, кто не рассказали о случившемся, не сделали это, потому что считали, что никто не сможет им помочь», — прокомментировала в беседе с RT специалист.

Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.

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#воспитание
#отношения
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Жителей ЦФО зовут на «Тотальный диктант — 2025» в апреле
«Тотальный диктант — 2025» в ЦФО пройдет 5 апреля
21 октября 2024, 15:37

Фото: istock/slexp880

5 апреля 2025 года в Центральном федеральном округе пройдет акция «Тотальный диктант — 2025». Организатором выступает фонд поддержки языковой культуры «Тотальный диктант» при поддержке Фонда президентских грантов.
Это событие, которое проводится каждый год, нацелено на повышение грамотности среди населения и пробуждение интереса к изучению русского языка, сообщили в пресс-службе фонда.

Идея мероприятия реализуется благодаря усилиям волонтеров, а также при содействии партнеров, спонсоров и грантодателей. Все детали акции «Тотальный диктант — 2025» можно найти на официальном сайте.

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#образование
#русский язык
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Стало известно, сколько россиян сами ищут себе замену при увольнении
«Работа.ру»: При увольнении ищут себе замену 17% россиян
21 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/Dacharlie

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самостоятельно ищут себе замену при увольнении с работы лишь 17% россиян.
«Среди тех, кто занимался поиском нового сотрудника на своё место, 30% респондентов старались сгладить переходный период. По их мнению, увольнение одного человека может создать дополнительную нагрузку на остальных сотрудников», — приводит RT текст исследования.

Кроме того, 28% участников из этого числа считают своим долгом оставить организацию в хорошем состоянии, обеспечив плавную передачу своих обязанностей.

А исследование ВЦИЛМ показало, что чуть более половины россиян (55%) считают, что штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри не окажут существенного влияния на рождаемость.

«В российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. 44% – за, 48% – против такой инициативы. Наибольшая часть опрошенных 41% считает, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. Большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость», – приводит АГН «Москва» текст соответствующего исследования.

Ранее сообщалось, что в России проходит онлайн-опрос для молодых предпринимателей, который поможет лучше узнать их мнение об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса.

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#рождаемость
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В Подмосковье могут создать новую систему мониторинга дорожного движения
21 октября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области планируют объединить все работающие на дорогах камеры в новую государственную информационную систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как сказано в опубликованном проекте постановления, новая ГИС будет собирать информацию о проездах автомобилей, зафиксированных камерами. Данные будут обрабатывать с помощью технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что это снизит количество ДТП и улучшит общее состояние дорожного движения.
«Главная цель инициативы – улучшение мониторинга дорожного движения и повышение антитеррористической защищённости региона», – говорится в публикации.
Как отмечает издание, в подмосковном Минтрансе новость не прокомментировали.

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#минтранс мо
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На МКАД обновили остекление пяти надземных переходов
21 октября 2024, 15:22

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

На МКАД обновили остекление пяти надземных переходов, до конца года планируются остеклить еще пять. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. До конца года планируем аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, отремонтируют около 11 тысяч квадратных метров. Бирюков также отметил, что новое покрытие выполнено из поликарбоната, оно легкое и прочное.

Кроме того, в рамках проводимых работ дополнительно очистили бетонные и гранитные поверхности переходов, а также оштукатурили и покрасили стены. При этом движение автомобилей по МКАД не останавливалось, однако вводились частичные ограничения.

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#ограничения
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Россиянам рассказали, как бесплатно подключить газ на даче
Эксперт Бабенко: газ на даче можно подключить бесплатно по новой программе
21 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Chepko

Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко напомнила о необходимых условиях для подключения газа на даче.
В беседе с «‎RT» она отметила, что весной правительство приняло постановление, которое открывает новые возможности для садовых некоммерческих товариществ (СНТ), находящихся в пределах газифицированных населённых пунктов.

«Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», — пояснила она.

По ее словам, для ускоренного подключения газа домовладение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, общее собрание членов СНТ должно одобрить использование общего земельного участка для строительства газопровода и согласовать установление охранных зон и одобрить газификацию домовладения конкретного заявителя.

«Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала она.

Бабенко отметила, что важным фактором является количество зарегистрированных заявок на газификацию. Чем больше заявок, тем выше шансы на включение СНТ в действующую программу или план следующего года.

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#документы
#план
#газ
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«Накопление заболеваний»: Врач раскрыла, чем опасен дефицит йода в организме
Врач Володина: при дефиците йода снижается работоспособность и сообразительность
21 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Dmitrii Khvan

21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицита. Йод – это важнейший микроэлемент, необходимый для нормального функционирования всего нашего организма.
​По оценкам эндокринологов, проблема йододефицита актуальна почти для всех регионов России. Последствия хронического дефицита микроэлемента очень серьёзные: нарушение умственного и физического развития у детей, заболевания щитовидной железы, проблемы сердечно-сосудистой, пищеварительной и костной систем.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Марина Володина в беседе с «Радио 1» сообщила, что при дефиците йода у людей снижаются когнитивные навыки.

«Мы будем испытывать недостаток йода на своей щитовидной железе, в частности годам к 40. Дефицит не обнаруживается просто так. Никаких явных признаков нет. Это будет накопление различных заболеваний и состояний», — сказала врач.

Она рассказала, как дефицит йода может влиять на наш организм.

«При дефиците йода сидром хронической усталости будет развиваться гораздо быстрее и ярче, соображать будем хуже, будет быстрее теряться работоспособность. Самый фатальный исход может быть у беременных женщин — выкидыши», — поделилась специалист.

По ее словам, спасением от дефицита йода является простой продукт — йодированная соль.

«Вопрос решается просто: йодированная соль. Если она у вас на столе каждый день, то все будет хорошо. Ее можно использовать в качестве присола на столе. Также могут спасти морепродукты. Йод есть даже в консервированных, однако нужно понимать условия их хранения»», — сообщила эксперт.

Перенасыщения йодом, как выразилась Марина Володина, практически не бывает, однако если щитовидная железа уже себя нехорошо чувствует, то перебор йода может спровоцировать активную фазу какой-нибудь болезни.

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