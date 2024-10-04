Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней

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Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней — до 8 января включительно. Об этом сообщили в правительстве 4 октября.
Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, новогодние каникулы начнутся 29 декабря 20245 года и продлятся до 8 января 2025. Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг 9 января. Первая рабочая неделя в январе продлится всего два дня, затем снова выходные.
Не считая новогодних каникул, всего в следующем году у россиян будет 19 нерабочих дней.
Отметим, что в конце октября этого года россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября и до 2 ноября включительно.
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«В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно», — сообщили в правительстве.
Не считая новогодних каникул, всего в следующем году у россиян будет 19 нерабочих дней.
Отметим, что в конце октября этого года россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября и до 2 ноября включительно.
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Лия Мурадьян