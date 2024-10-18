Стало известно, где россияне отметят Новый год

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Совместно исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.
Отмечается и рост популярности на новогодние праздники Пятигорска, Ярославля и Пскова.
Кроме этого, в топ самых востребованных направлений новогоднего отдыха входят Зеленоградск и Калининград, Казань и Нижний Новгород.
Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.
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«Топ-10 остался неизменным. При этом выросла популярность и других городов — Пятигорска, Ярославля, Пскова», — приводит Газета.ру слова основателя, владельца и генерального директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.
Кроме этого, в топ самых востребованных направлений новогоднего отдыха входят Зеленоградск и Калининград, Казань и Нижний Новгород.
Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева