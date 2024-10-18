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Стало известно, где россияне отметят Новый год

Исследование: Россияне планируют провести Новый год в Москве и Петербурге
18 октября 2024, 19:25
Фото: iStock/Yolya

Фото: iStock/Yolya

Совместно исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что большинство россиян планирую отметить Новый год и провести праздники в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи.
Отмечается и рост популярности на новогодние праздники Пятигорска, Ярославля и Пскова.

«Топ-10 остался неизменным. При этом выросла популярность и других городов — Пятигорска, Ярославля, Пскова», — приводит Газета.ру слова основателя, владельца и генерального директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова.



Кроме этого, в топ самых востребованных направлений новогоднего отдыха входят Зеленоградск и Калининград, Казань и Нижний Новгород.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявляла, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.

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В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне
РИА Новости: временные ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными
18 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/ALFSnaiper

Некоторые европейские страны в очередной раз продлили временные ограничения в Шенгенской зоне. Об этом информирует РИА Новости.
Страны Евросоюза, которые входят в Шенгенскую зону, образуют «как бы единое государство», в котором паспорта и визы проверяются только на внешних границах. Из-за миграционного кризиса, который произошел в 2015 году в результате войны на Ближнем Востоке, ситуация изменилась и последовало закрытие внутренних границ некоторых стран.

Спустя несколько лет ограничения распространились на всю Шенгенскую зону в результате пандемии коронавируса. Уточняется, что фактические эти ограничения действуют почти 10 лет.

Согласно данным агентства, положение ухудшили украинский кризис и обострение конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря, Германия — до марта, а Швеция — до мая. Ситуация, при которой временные ограничения превратились в постоянные, не только тревожит европейцев, но и ставит под сомнение основы ЕС.

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Собянин: В 2024 года в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий
18 октября 2024, 12:01

Фото: сайт Кремля

В 2024 году в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«В рамках акции «Московские истории» в прошлом году мы организовали более 680 бесплатных экскурсий по Москве, которые посетили более 15,5 тыс. человек. К началу октября этого года уже проведено более 900 бесплатных экскурсий, которые посетили более 23,7 тыс. человек», — написал Собянин.

Столичный градоначальник уточнил, что в последних экскурсиях сентября «Московских историй» задействовали почти 300 профессиональных гидов, которые провели более 500 экскурсий на 76 площадках. Мероприятия посетили порядка 15 тысяч гостей.

Чаще всего москвичи и гости столицы посещали Останкинскую башню, обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе с аудиогидом, экскурсию в Московском зоопарке «Животный мир разных континентов» и экскурсию «В поисках Красных ворот».

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#мир
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Россиянам раскрыли, как грамотно спланировать свой отпуск
Специалист Становкин рекомендовал не перегружать себя активностями
15 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/Prostock-Studio

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин дал рекомендации по планированию отпуска, отметив, что во время путешествия не нужно себя перегружать.
«Займитесь организацией как можно раньше. Тогда у вас будет больше вариантов маршрута и обустройства, а также пространства для манёвра, если планы изменятся. А еще — больше возможностей сэкономить. Билеты и брони нужно оформлять быстрее, иначе велик риск переплатить или не успеть получить желаемый вариант. Если вы едете за границу и у вас нет международной карты, купите немного валюты страны назначения еще в России», — добавил в беседе с «Известиями» Становкин.

Кроме этого, он посоветовал перед путешествием заранее почитать об интересных местах и по возможности наметить себе интересующие достопримечательности. При этом, по его словам, лучше выбирать те локации, что по душе, не заставляя себя следовать заранее составленному списку. Также хорошим вариантом будет запланировать себе пару дней отдыха после приезда, считает специалист.

А юрист и эксперт по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru заявила, что наиболее невыгодный месяц для отпуска в 2025 году – январь, поскольку в нём самое маленькое число рабочих дней.

«С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», – прокомментировала в беседе с «Сiбдепо» юрист.

Ранее Сергей Становкин заявил, что июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска работающих по пятидневному графику россиян.

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#билеты
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Россиянам назвали цены новогодних каникул за границей
Турагент Ансталь: Новогодние каникулы в Турции обойдутся в 300 тыс рублей
11 октября 2024, 22:19

Фото: iStock/Olena_Z

Турагент Наталия Ансталь заявила, что новогодние каникулы в Турции на неделю для семьи из трёх человек обойдутся примерно в 300 тыс. рублей.
«Египет на семью из трех человек на семь ночей в отеле четыре звезды с функцией «все включено» обойдется в среднем в районе 250 тыс. рублей. Куба — старт от 550 тыс. рублей по тем же параметрам. В Турцию едут редко, там не сезон. Цены в среднем 280-300 тыс. рублей на троих», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Она отметила, что чем ближе даты новогодних каникул, тем новогодние туры как заграницу, так и внутри страны будут дороже. В этой связи специалист рекомендовала при желании отправится в праздничное путешествие позаботится о его организации уже сейчас.

Ранее Наталия Ансталь заявляла, что увидеть китов в России можно, отправившись в Мурманск или на Шантарские острова.

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#путешествие
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#египет
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Россиянам раскрыли, где можно увидеть китов в стране
Турэксперт Ансталь заявила, что увидеть китов можно на Шантарских островах
08 октября 2024, 20:47

Фото: iStock/ANDREYGUDKOV

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что увидеть китов в России можно, отправившись в Мурманск или на Шантарские острова.
«Если брать что-то эксклюзивное, нетронутое и очень впечатляющее, то это тур на Шантарские острова. Там есть бухта Врангеля, куда единовременно заплывает до 40 особей китов. Туристы просыпаются утром в палатках под дыхание китов, либо можно на рассвете покататься на сапах, наслаждаясь зрелищем. Это абсолютно безопасно. Такая поездка оставляет массу восхищений, но на острова попасть не так просто», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь заявила, что для отдыха осенью с детьми внутри России лучше всего подойдут Сочи, Санкт-Петербург, а также Калининград.

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Россиянам раскрыли, где лучше всего отдыхать с детьми осенью внутри страны

Турэксперт Ансталь назвала основной плюс отдыха в бархатный сезон
#туристы
#туризм
#путешествия
#животные
#россия
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Эксперт «МТС Travel» назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Эксперт Становкин: самыми выгодными для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь
05 октября 2024, 19:46

Фото: iStock/inewsistock

Июль и октябрь 2025 года станут самыми выгодными месяцами для отпуска работающих по пятидневному графику россиян. Об этом рассказал директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин в беседе с РИА Новости.
В пятницу правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на предстоящий год. По нему новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Традиционных длинных выходных в феврале и марте не будет, а вот в майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня в начале месяца и столько же в честь Дня победы. Ещё четыре выходных ждут россиян в июне и три – в ноябре.

Исходя из этого, Становкин отметил, что самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. Также полноценно отдохнуть удастся в апреле, сентябре и декабре, где будет по 22 рабочих дня. А меньше всего работать придётся в январе – там будет всего 17 рабочих дней.

Однако между новогодними каникулами и ближайшими рабочими выходными будут только четверг и пятница. Поэтому тем, кто соберётся продлить свой отдых, не придётся терять заработок за эти дни.

Эксперт напомнил, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже оплачивается каждый из них. В связи с этим, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно.

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#отпуск
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#праздники
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Россиянам раскрыли, где лучше всего отдыхать с детьми осенью внутри страны
Турагент Ансталь рекомендовала отдохнуть с семьёй в Сочи или Петербург
02 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/Eugene03

Турагент Наталия Ансталь заявила, что для отдыха осенью с детьми внутри России лучше всего подойдут Сочи, Санкт-Петербург, а также Калининград.
«Можно рассмотреть Санкт-Петербург, остановиться в уютном отеле. Посетите основные достопримечательности, развод мостов. Можно слетать в очень красивый Калининград, съездить в Зеленоградск и увидеть настоящий город кошек, где почти на каждом здании изображена какая-нибудь красивая кошечка, есть специальные переходы для кошек, лавочки в виде кошек», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Также для путешествий с семьёй хороши Казань и Карелия, добавила специалист.

Ранее Наталия Ансталь заявляла, что основным плюсом отдыха в бархатный сезон является цена, которая значительно ниже той, которую туристы платят в летнее время.

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#путешествия
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Турэксперт Ансталь назвала основной плюс отдыха в бархатный сезон
Турэксперт Ансталь: Цены на отдых в бархатный сезон значительно ниже
01 октября 2024, 20:35

Фото: iStock/frantic00

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что основным плюсом отдыха в бархатный сезон является цена, которая значительно ниже той, которую туристы платят в летнее время.
«Температура на курортах не такая высокая, как в самый пик сезона, что дает возможность насладиться отдыхом без жуткой жары. Кроме того, в бархатный сезон меньше туристов с детьми, что для некоторых является важным показателем. Да и в целом в этот период туристов меньше», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию сервиса путешествий МТС Travel, наиболее популярным направлением путешествий на ноябрьские выходные для россиян стал Сочи. Так, спрос на это направление вырос почти в три раза.

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#цена
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Студенты предложили идеи продвижения культурного кода Большого Серпухова
01 октября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове во Дворце торжеств «Центральный» отметили Всемирный день туризма. Для студентов Серпуховского и Губернского колледжей организовали игровую практику, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Студенты отправились в виртуальное путешествие, во время которого исследовали культурный код Большого Серпухова. Руководила занятиями профессор Финансового университета при правительстве, председатель Туристической гильдии при СТПП Татьяна Романишина. Ребята прослушали лекцию о том, что такое программа «Культурный код Подмосковья», а также разобрали эту тему на примере Серпухова, городов Пущино и Протвино», – рассказали в администрации.
Восемь студенческих команд представили жюри проектные работы, с вариантами продвижения культурного кода Большого Серпухова. Среди идей – экскурсионные программы, тематические кафе и новые арт-пространства.

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