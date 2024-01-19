На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«В этом сезоне было реализовано 16,5 тыс елей, сосен и пихт. Это на 4,5 больше, чем в прошлом году. В Подмосковье работало более 250 точек продажи хвойных деревьев. Помимо этого, любой желающий мог выбрать подходящее дерево в одном из лесных питомников подмосковного Комлесхоза и самостоятельно его срубить. В Московской области таким способом в специальных питомниках было срублено 624 хвойных», – уточнил Мурашов.Как уточнили в подмосковном Минсельхозпроде, деревья, которые не удалось продать, будут утилизированы в пунктах приёма елей или сданы в зоопарк в качестве корма для животных. Некоторые ёлки были переданы для украшения храмов и мест Крещенских купаний.
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