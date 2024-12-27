Где в Подольске покататься на коньках: бесплатные и платные катки, адреса

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Одна из любимых зимних забав россиян — катание на коньках. На льду можно весело провести время с друзьями и семьёй. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Подольска могут провести покататься на коньках.
Топ-3 бесплатных катка в ПодольскеНе на всех платных катках разрешают играть в хоккей или заниматься фигурным катанием. В то же время на бесплатных катках можно собрать команду и устроить любительский матч. При наличии собственных коньков есть возможность покататься и возле дома, ведь в городе уже подготовили немало ледовых площадок.
Так во дворах жилых домов открылись площадки по адресам:
Открытый каток по адресу улица Свердлова, 47;
Хоккейная коробка на улице Большая Зелёновская, 54/82;
Каток по адресу Парковая улица, 37.
Фото: iStock/ Tatiana Buzmakova
Топ-3 платных катка в Подольске
1. Каток в Парке им. В. Талалихина. Его площадь составляет 1500 квадратных метров. Ледовая площадка оснащена тёплым помещением с отдельными залами для переодевания, стойками на 250 мест для выдачи коньков и инвентаря в аренду, 320 шкафчиками для хранения вещей и обуви. Каток расположен по адресу Рабочая улица, 5Б. Узнать расписание сеансов можно на официальном сайте Парка им. Талалихина.
Стоимость одного сеанса длительностью два часа в праздничный день на катке в Парке им. Талалихина (взрослые с 12 лет — 1 человек) составит 250 рублей.
2. В лесопарке «Дубки» на улице Кирова, 63А расположен «Ледовый Дворец Витязь». На территории дворца проходят ледовые шоу, фестивали и спортивные мероприятия. Ещё там проходили съёмки сериала «Молодёжка». Гости комплекса также могут покататься на коньках.
2 января во дворце пройдёт Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», а с 3 по 4 января состоится Первый Российский Турнир Героев.
Разовое посещение «Ледового Дворца Витязь» (массовое катание, взрослые с 14 лет) обойдётся в 350 рублей. Расписание сеансов можно на официальном сайте.
3. На территории КСК Фаворит есть ледовый каток. На территории также присутствует кафе, в котором можно перекусить, не снимая коньки.
Входной билет в выходные стоит 350 рублей, а кататься можно с 11:00 до 23:00. Подробную информацию о работе катка можно узнать в группе «Вконтакте».
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Ольга Енгалычева