Где в Королёве покататься на коньках: адреса, цены и бесплатные катки

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Катание на коньках — замечательный способ провести время с семьей и друзьями, насладиться зимней атмосферой и активным отдыхом. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Королёва могут провести время, катаясь на коньках.
Топ-3 платных катков в Королёве
1. Крытый каток в ледовом Дворце им. Алексея Касатонова работает круглый год. Ледовая арена в первую очередь предназначена для спортивных секций, но там также регулярно организуются сеансы массового катания. Ледовый Дворец расположен по адресу: Московская обл., г. Королёв, Октябрьский б-р, 10. Узнать расписание и приобрести билет можно на официальном сайте.
Разовое посещение ледовой площадки им Касатонова (массовое катание, взрослые с 18 лет - 1 человек) обойдется в 300 рублей, продолжительность катания 1 час.
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2. С наступлением зимы футбольное поле «Вымпел» превращается в большой открытый каток с натуральным льдом. Все желающие могут прийти на один из сеансов массового катания на коньках. Стадион расположен рядом с ледовым Дворцом им. Алексея Касатонова по адресу: Московская обл., г. Королёв, Октябрьский б-р, 10.
Здесь, 2 января 2025 года, в рамках проекта «Зима в Подмосковье» администрацией города Королёв планируется проведение ледового спектакля «Новогодний самовар», поставленный олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. На льду стадиона «Вымпел» также будут проводиться тренировки и матчи по хоккею с мячом.
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3. Каждый сезон в центре города открывается каток «КосмоЛед» с искусственным покрытием. Администрация ледовой площадки организует увлекательные спортивные мероприятия, мастер-классы и даже бесплатные сеансы. На территории катка есть теплая раздевалка, кафе, а также центр проката и заточки коньков.
Каток, находящийся рядом с главной городской елкой, оснащен аудиосистемой для музыкального сопровождения. Он функционирует ежедневно с 11:00 до 21:00 и может одновременно принимать до 50 человек. Адрес катка: Московская обл., г. Королёв, ул. Терешковой, дом 1 (площадь ЦДК им. Калинина).
Бесплатные ледовые площадки в Королеве
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В Королёве планируется открытие площадок в различных местах, включая спортивные объекты, школы и дворы. Заливка льда обычно начинается, когда температура стабильно держится ниже нуля, чтобы обеспечить хорошее качество льда и его долговечность.
Так возле спортивных объектов планируется организация площадок по адресам:
- Каток на стадионе «Металлист», ул. Орджоникидзе, д. 6;
- Хоккейная коробка в спорткомплексе «Текстильщик», ул. Советская, д. 7;
- Каток на «Детском стадионе» СШОР «Королев», ул. Комитетская, д. 2, стр. 1;
- Каток на стадионе спортивного — оздоровительно центра «Первомайский», ул. Советская, д. 18.
- Школа № 5, Октябрьский бульвар, 33;
- Гимназия № 18 имени И. Я. Илюшина, проспект Космонавтов, 37Б;
- Гимназия «Российская Школа», ул. Школьная, мкр. Болшево.
Места для катания на коньках во дворах жилых домов:
- пр-т Космонавтов, между домами 2 и 4;
- ул. Дзержинского, д. 6;
- мкр. Юбилейный, ул. Пушкинская, у дома 7;
- Бурковский проезд, д. 36, корп.4.
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