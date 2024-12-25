В Кашире с возвращением холодов снова заработают 14 сезонных катков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Пятнадцать сезонных катков открылось в городском округе Кашира с начала зимы, однако из-за установившееся в регионе плюсовых температур в настоящее время функционирует только один из них, остальные откроют для катания, когда в Подмосковье вернётся настоящая зимняя погода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На данный момент функционирует только каток, расположенный на улице Ленина в деревне Барабаново. При установке минусовых температур будут залиты и начнут функционировать все катки», — говорится в сообщении.Отмечается, что два сезонных катка ждут открытия в самом городе Кашира, ещё два — в городе Кашира-2 и по одному в посёлке Кокино, посёлке Новосёлки, посёлке Зендиково, деревне Токпаново, деревне Лёдово, микрорайоне Ожерелье, в деревнях Корыстово и Тарасково, в посёлке Богатищево и посёлке Большое Руново.
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