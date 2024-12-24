Катки в Химках в 2024-2025: топ-4 лучших места, где покататься на коньках, цены и расписание

Фото: istockphoto / FXQuadro
Катки в Химках — идеальное место для любителей активного отдыха и спорта. Здесь можно насладиться катанием на коньках, провести время с друзьями и семьёй и зарядиться позитивными эмоциям. «Радио 1» расскажет о самых популярных катках в Химках и их особенностях.
Лучшие катки в Химках
Каток «Театральный» в Химках
Каток «Театральный» расположен в Юбилейном сквере, напротив театра «Наш дом», и занимает территорию почти 2500 квадратных метров.
Несмотря на высокую посещаемость, каток сохраняет атмосферу уюта и комфорта. Для удобства посетителей предусмотрены теплая раздевалка, пункт проката коньков и кафе, где можно перекусить, не снимая обувь.
В центре катка установлена новогодняя ёлка, а вокруг неё обустроены зоны отдыха, идеально подходящие для тех, кто хочет отдохнуть.
Вход на каток свободный, но необходимо зарегистрироваться по QR-коду. Сеансы проводятся каждые два часа: с 10 до 22 часов по будням и с 10 до 23 часов по выходным. Перед каждым новым заездом лёд очищается специальной машиной.
Каток на улице Панфилова
Каток площадью около 1500 квадратных метров оснащен искусственным льдом, который сохраняет отличное состояние на протяжении всего зимнего сезона благодаря высокотехнологичной холодильной системе. Это позволяет катку функционировать вплоть до начала весны.
Посещение катка бесплатно, он открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
Для удобства гостей предусмотрены тёплые раздевалки, а также услуги проката и заточки коньков.
Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska
Бесплатные катки
Они расположены во всех микрорайонах Химок:
- Микрорайон Новогорск-Планерная: ул. Молодежная, д. 10; Юбилейный пр-т, д. 49; Юбилейный пр-т, д. 78; Куркинское шоссе, д. 6; ул. Панфилова, д. 4; ул. Лавочкина, д. 7 (ДЮТ «Интеграл»); ул. Молодежная, д. 16/12; мкр. Планерная, д. 10;
- Микрорайон Клязьма-Старбеево: ул. Ленинградская, д. 18а; ул. Чкалова, д. 4а (с/к «Родина»); ул. Германа Титова, д. 16 (СОШ Лидер); ул. Мичурина, д. 24 (Лыжный стадион);
- Микрорайон Сходня-Фирсановка: ул. Ленина, д. 54а (с/к «Юность»); ул. Первомайская, д. 47; Парк им. А. А. Величко; ул. Школьная, д. 2а;
- Микрорайон Левобережный: ул. Зеленая, д. 22 (гимназия № 16); ул. Зеленая, д. 16;
- Микрорайон Подрезково: ул. Новозаводская, д. 2а; ул. Северная, д. 1;
- ТУ Луневское: п. Лунево, стадион;
- ТУ Кутузовское: д. Лугинино, ул. Спортивная.
Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
Ледовые арены
«Триумф»
Ледовая арена находится в Левобережном районе. Дворец предлагает массовые катания для всех любителей этого вида спорта. Здесь можно взять напрокат коньки и воспользоваться услугой заточки.
Стоимость:
- взрослые: 400 рублей\час;
- дети до 14 лет: 300 рублей\час;
- час хоккея: 1000 рублей\час;
- спортивное катание: 500 рублей\час.
Ледовая арена «Триумф» (фото: ld-triumf.ru)
Ледовая арена «Айсберг»
Крытый каток предлагает сеансы массового катания, прокат коньков, услуги тренера, тренажёры для детей и бесплатную парковку.
Здесь также можно заточить коньки.
Стоимость аренды коньков — от 300 рублей за сеанс.
Ледовая арена «Айсберг» (фото: ledokat.ru)
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