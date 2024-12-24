Катки в Химках в 2024-2025: топ-4 лучших места, где покататься на коньках, цены и расписание

Катки в Химках — идеальное место для любителей активного отдыха и спорта. Здесь можно насладиться катанием на коньках, провести время с друзьями и семьёй и зарядиться позитивными эмоциям. «Радио 1» расскажет о самых популярных катках в Химках и их особенностях.