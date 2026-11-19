19 ноября 2026, 16:35

Геймер Воскресенский: следующая часть GTA выйдет не ранее 2039 года

Фото: iStock/scyther5

Фанатам Grand Theft Auto (GTA) стоит ждать выхода новой части игры не раньше 2039 года. Такой прогноз в беседе с «Москвой 24» озвучил геймер, специалист физико-технического направления Валерий Воскресенский.





По словам эксперта, для прогнозирования релиза GTA VII недостаточно опираться лишь на паузы между предыдущими частями — это приведет к искажению, поскольку в перерывах студия выпускала другие крупные игры. Поэтому в расчете необходимо учитывать два контура: интервалы внутри самой серии GTA и реальный производственный цикл всей студии между любыми ее флагманскими проектами.



При этом прогноз для поклонников серии остается неутешительным, отметил геймер. Если рассмотреть хронологию частей — со второй по шестую, — интервалы ожидания росли по классической экспоненте: 1,9 года, затем 2, следом 3,5, далее 5,4 года и 13,17 года.



Он пояснил, что в разработке высокобюджетных игр действует закон нелинейного усложнения систем: при удвоении плотности и детализации мира количество человеко-часов на цифровой элемент, анимацию, искусственный интеллект (ИИ) и тестирование возрастает в 3–4 раза.





«В итоге, если сделать некоторые расчеты и просто продлить эту кривую без поправок, то седьмую часть мы увидим только через 16,9 года, то есть в 2043 году. Если следующим проектом студии станет сразу GTA VII (без промежуточного Red Dead Redemption 3), то при сохранении темпа конвейера цикл составит около 12,7 года, то есть выход новой части будет осенью 2039-го», — предположил Воскресенский.