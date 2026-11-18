Мошенники продают бутылки под видом PlayStation 5 на фоне ажиотажа перед GTA 6
Мошенники активизировались на фоне ажиотажа перед выходом игры GTA 6. Как сообщает Telegram-канал Baza, аферисты продают геймерам муляжи под видом приставок PlayStation 5.
Одна из пострадавших рассказала, что заказала игровую консоль в подарок мужу. При получении она заметила вскрытую коробку, но супруги не придали этому значения и решили снять распаковку дома. Однако вместо PlayStation 5 внутри оказались бутылки.
Женщине пока не удалось вернуть деньги, а за время разбирательства консоль подорожала ещё на 2,5 тысячи рублей. Теперь покупательница готовит досудебную претензию и намерена обратиться в Роспотребнадзор.
До этого сообщалось об инциденте в Подмосковье. Там полиция задержала москвича, который забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей для мошенников.
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