Лжеучастковый и «бабушки»-курьеры лишили пенсионерку квартиры в Москве
Бывшая сотрудница канадского консульства, 81-летняя Лариса, заявила, что мошенники под видом сотрудников полиции убедили её продать московскую трёхкомнатную квартиру за 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам женщины, сначала к ней домой пришёл мужчина, представившийся участковым. На следующий день пенсионерке позвонил незнакомец и потребовал передать 400 тыс. рублей, угрожая расправой.
Лжеполицейский предложил помощь. Он убедил Ларису отдать деньги якобы для задержания вымогателя. Когда эта «операция» не принесла результата, злоумышленники стали требовать квартиру.
Мужчина, называвший себя участковым, уговорил женщину оформить продажу жилья. Он уверял, что сделка нужна лишь на время и поможет провести новую спецоперацию. После оформления документов пенсионерку перевезли в арендованную квартиру, а её имущество отправили на «склад МВД».
Позднее Ларисе передали ключи от другого жилья. В схеме, как утверждает потерпевшая, участвовали пожилые женщины: одна выступила в роли дарителя квартиры, другая забрала деньги как курьер.
Когда мнимый участковый перестал выходить на связь, пенсионерка заподозрила обман. Позже она узнала, что квартира, полученная взамен проданной, фигурирует в других эпизодах и находится под арестом. Правоохранители начали расследование по статьям о краже и мошенничестве.
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