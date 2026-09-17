Лжеучастковый и «бабушки»-курьеры лишили пенсионерку квартиры в Москве

17 сентября 2026, 11:06

Фото: iStock/artoleshko

Бывшая сотрудница канадского консульства, 81-летняя Лариса, заявила, что мошенники под видом сотрудников полиции убедили её продать московскую трёхкомнатную квартиру за 15 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.