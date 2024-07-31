Гендиректор Adidas извинился за рекламу кроссовок с участием модели Беллы Хадид

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Генеральный директор Adidas AG Бьорн Гульден извинился за рекламу кроссовок в ретро-стиле с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что сотрудничество спортивного бренда с американо-палестинской моделью, а также выпущенный рекламный ролик с её участием, вызвали волну недовольства в обществе.
Гульден признал ошибку и пообещал пересмотреть сотрудничество с Хадид. Он подчеркнул, что после этого инцидента Adidas намерена «двигаться дальше».
Модель также извинилась за выпущенную рекламу в своих соцсетях, подчеркнув, что не знала о связи рекламируемой обуви с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.
Напомним, что данная серия кроссовок впервые была выпущена Adidas к Олимпийским играм в Мюнхене, в ходе которых произошёл теракт: 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами.
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Гульден признал ошибку и пообещал пересмотреть сотрудничество с Хадид. Он подчеркнул, что после этого инцидента Adidas намерена «двигаться дальше».
Модель также извинилась за выпущенную рекламу в своих соцсетях, подчеркнув, что не знала о связи рекламируемой обуви с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.
Напомним, что данная серия кроссовок впервые была выпущена Adidas к Олимпийским играм в Мюнхене, в ходе которых произошёл теракт: 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами.
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Анастасия Чинкова