Гендиректор Adidas извинился за рекламу кроссовок с участием модели Беллы Хадид

Процесс слияния маркетплейса Wildberries и рекламной компании Russ, который сопровождается массовыми увольнениями, уже негативно отражается на работе компании. Об этом муж сооснователя интернет-магазина Татьяны Бакальчук Владислав заявил в комментарии для Telegram-канала SHOT.