Гендиректор LIFE и SHOT Арапов выступил в Общественной палате

Денис Арапов (Фото: пресс-служба форума «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты»)
21 мая в Общественной палате РФ состоялся международный форум «Стратегические коммуникации. Идеи&Инсайты», организованный Ассоциацией консультантов по связям с общественностью (АКОС) при поддержке Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел РФ.
В рамках сессии «Репутация в гибридной информационной среде» выступил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.
По словам Арапова, на сегодняшний день люди хотят быть соучастниками, а не наблюдателями. Гендиректор LIFE и SHOT отметил, что этот запрос закрывается благодаря совместному созданию контента.
Арапов подчеркнул, что в нынешнее время достоверность является конкурентным преимуществом.
Форум собрал более 500 участников. По данным организаторов, мероприятие станет ежегодным. Оно будет направлено на развитие профессионального сообщества и укрепление стратегических коммуникаций в РФ и за ее пределами.
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«Надо принять как данность, что мы живем в информационную эпоху, и не можем на это влиять. Можем приспосабливаться и быстро меняться и от нас зависит как мы выстраиваем с аудиторией честный, уважительный диалог. Мы уже давно перестали "вещать" и начали разговаривать со своей аудиторией на равных», — отметил он.
По словам Арапова, на сегодняшний день люди хотят быть соучастниками, а не наблюдателями. Гендиректор LIFE и SHOT отметил, что этот запрос закрывается благодаря совместному созданию контента.
Арапов подчеркнул, что в нынешнее время достоверность является конкурентным преимуществом.
Форум собрал более 500 участников. По данным организаторов, мероприятие станет ежегодным. Оно будет направлено на развитие профессионального сообщества и укрепление стратегических коммуникаций в РФ и за ее пределами.
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Екатерина Коршунова