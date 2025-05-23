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Фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ пройдет в усадьбе «Архангельское»

В усадьбе Архангельское пройдет фестиваль театральных студий «Подмостки России»
Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»

Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»

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24 мая в Музее-заповеднике «Архангельское» состоится региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ. Три коллектива из Москвы и Подмосковья покажут зрителям постановки на социальные темы.
Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса продемонстрирует театральная студия «Овация» из городского округа Красногорск. На сцене юные дарования попытаются воспроизвести язык и мышление подростков, которые впервые задумались о вере.

Московский социальный подростковый театр–студия «Взлёт» покажет спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. В своей постановке артисты постараются донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру. Не стоит забывать, что истинная красота и смысл жизни скрыты в простых вещах.

Спектакль–перформанс «Бежин луг» – «У страха глаза велики» представит студия современного театрального искусства из Одинцовского района «Эмпатия». В представлении будут задействованы новейшие направления в современном театральном искусстве и экспериментальные техники актерского мастерства.

Помимо ярких выступлений, гостей и участников фестиваля ждет образовательная программа, где каждый сможет принять участие в мастер-классе по импровизационному игровому театру от сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».

Фестиваль #ПОДМОСТКИ РОССИИ организован Федеральным подростковым центром, при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

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В Наро-Фоминске состоялся выездной приём администрации округа
23 мая 2025, 11:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

21 мая в Центральном дворце культуры «Звезда» прошёл выездной приём администрации Наро-Фоминского городского округа. Участниками встречи стали председатели Советов многоквартирных домов, которые обсудили с руководством округа актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности жилых территорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во время встречи к главе округа Роману Шамнэ обратилась жительница Апрелевки с просьбой построить детскую площадку между корпусами домов на улице Парковая. Представитель территориального управления Апрелевка сообщил, что объект включён в программу губернатора Московской области и будет построен до конца августа. По поручению главы округа, все игровые элементы площадки будут согласованы с жителями.

Также в ходе встречи представители администрации и депутатского корпуса призвали жителей активнее участвовать в решении общедомовых вопросов, особенно касающихся противоречий между интересами автовладельцев и пешеходов — вопросами обустройства парковочных мест, озеленения и благоустройства дворов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов продолжает выполнять важную миссию по взаимодействию жителей с органами власти, обеспечивая диалог, поддержку и координацию на местах.

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#наро-фоминск
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#администрация
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В парке Каширы 24 мая состоится мероприятие «Мой парк — моя история»
23 мая 2025, 10:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

24 мая в парке культуры и отдыха состоится развлекательное мероприятие «Мой парк — моя история», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Посетителей ждет разнообразная программа: буккроссинг, квест по территории парка, игра в гигантскую дженгу, а также концерт на главной сцене. Завершится вечер показом фильма под открытым небом, который начнется в 20:30.

«Наши парки — это места, где сочетаются история, спорт и творчество. Мероприятия в парках дают прекрасную возможность провести время с пользой», — почеркнула директор городского парка Олеся Кожадей.

Организаторы предупреждают, что в случае неблагоприятных погодных условий программа может быть изменена. Возрастное ограничение — 0 .

Информацию о мастер-классах можно найти и записаться через телеграм-канал парка. С подробной афишей мероприятий округа можно ознакомиться в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о старте подготовки к летнему сезону во всех округах региона: в порядок приводятся парки, набережные и скверы.

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#подмосковье
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В Ступино переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир
23 мая 2025, 10:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В городском округе Ступино состоялось вручение ключей от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья. Церемония прошла с участием главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новоселье в доме №10 на улице Горького отметили 11 семей.

«Сегодня у нас радостное событие, из аварийного жилья наши жители переезжают в новые благоустроенные квартиры. При поддержке президента, губернатора и областного правительства нам практически удалось решить многолетний "больной" вопрос переселения из аварийных домов. Программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, выполнена. Мы расселили и снесли 14 бараков», — отметил Сергей Мужальских.

После вручения ключей новосёлы вместе с главой округа осмотрели новые квартиры. Многоквартирный дом стал вторым зданием в рамках крупного жилого проекта «Новый город». Район расположен вблизи объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

На первом этапе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в округе было расселено 14 аварийных домов. Новое жильё получили 472 человека из 186 квартир. Второй этап предусматривает переселение ещё 679 граждан из 242 помещений в населённых пунктах Ступино, Михнево, Жилево и Городище. Часть новосёлов будет обеспечена жильём в доме на улице Горького, также предусматривается приобретение квартир на вторичном рынке.

В 2024 году стартовала новая программа, охватывающая дома, признанные аварийными до 2022 года.

До конца 2028 года планируется переселить 1002 человека из 555 жилых помещений.

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Школьников Московской области приглашают на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»
23 мая 2025, 10:18

Фото: istockphoto / anyaberkut

На Едином портале госуслуг открыт прием заявок на участие в бесплатной образовательной программе «Код будущего. Искусственный интеллект». Инициатива предназначена для учащихся 8–11 классов и студентов колледжей, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Обучение проводится в онлайн-формате на базе ведущих цифровых платформ. Участники смогут освоить основы программирования, познакомиться с технологиями искусственного интеллекта, машинным обучением, анализом данных, а также научиться создавать ИИ-чат-ботов. Программа включает видеолекции, практические задания и тестирование.

Для регистрации необходимо выбрать курс на портале Госуслуг и подать соответствующее заявление. После проверки документов заявитель получит на электронную почту и в личный кабинет ссылку на платформу обучения и инструкции по авторизации. В течение 10 рабочих дней с момента получения письма необходимо заключить договор с образовательной организацией.

Курс состоит из трёх модулей продолжительностью не менее 18 часов каждый. Обучение рассчитано на 4 месяца. По итогам финального теста участникам выдается сертификат об успешном завершении программы.

Подробности и форма подачи заявки доступны на портале Госуслуг.

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#программа
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Загруженность дорог Московской области утром 23 мая составила пять баллов
23 мая 2025, 10:01

Фото: istockphoto / anyaberkut

В пятницу утром, 23 мая, загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта региона, на трассах зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в среднем за аналогичный период прошлого месяца.
Основные проблемы с движением наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призывает водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких перестроений.

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