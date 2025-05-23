Фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ пройдет в усадьбе «Архангельское»

Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»
24 мая в Музее-заповеднике «Архангельское» состоится региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ. Три коллектива из Москвы и Подмосковья покажут зрителям постановки на социальные темы.
Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса продемонстрирует театральная студия «Овация» из городского округа Красногорск. На сцене юные дарования попытаются воспроизвести язык и мышление подростков, которые впервые задумались о вере.
Московский социальный подростковый театр–студия «Взлёт» покажет спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. В своей постановке артисты постараются донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру. Не стоит забывать, что истинная красота и смысл жизни скрыты в простых вещах.
Спектакль–перформанс «Бежин луг» – «У страха глаза велики» представит студия современного театрального искусства из Одинцовского района «Эмпатия». В представлении будут задействованы новейшие направления в современном театральном искусстве и экспериментальные техники актерского мастерства.
Помимо ярких выступлений, гостей и участников фестиваля ждет образовательная программа, где каждый сможет принять участие в мастер-классе по импровизационному игровому театру от сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».
Фестиваль #ПОДМОСТКИ РОССИИ организован Федеральным подростковым центром, при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Министра культуры РФ Ольги Любимовой.
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Московский социальный подростковый театр–студия «Взлёт» покажет спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. В своей постановке артисты постараются донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру. Не стоит забывать, что истинная красота и смысл жизни скрыты в простых вещах.
Спектакль–перформанс «Бежин луг» – «У страха глаза велики» представит студия современного театрального искусства из Одинцовского района «Эмпатия». В представлении будут задействованы новейшие направления в современном театральном искусстве и экспериментальные техники актерского мастерства.
Помимо ярких выступлений, гостей и участников фестиваля ждет образовательная программа, где каждый сможет принять участие в мастер-классе по импровизационному игровому театру от сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».
Фестиваль #ПОДМОСТКИ РОССИИ организован Федеральным подростковым центром, при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Министра культуры РФ Ольги Любимовой.
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Екатерина Коршунова