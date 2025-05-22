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Приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продолжится до 23 июня

Фото: t.me/myvmesteawards

Фото: t.me/myvmesteawards

В России продолжают принимать заявки на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Её пятый сезон стартовал в апреле на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос».
Цель вручения премии – поддержать общественно значимые инициативы по помощи людям и улучшению качества жизни в России и в мире. Заявки на участие в премии можно подать до 23 июня на сайте.
«Подмосковье активно участвует в премии #МЫВМЕСТЕ с момента её создания в 2021 году. За время существования проекта от региона поступило около 4 тыс. заявок, 32 из которых вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призёрами. Участники – молодёжь, волонтёры, социально ориентированные некоммерческие организации, предприниматели и журналисты, деятельность которых направлена на помощь нуждающимся и развитие Подмосковья», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Все подробности о номинациях премии можно узнать на сайте.

Награждение будет проходить с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».

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#молодёжь
#бизнес
#россия
Глава Superjob Захаров: Курьеры получают в четыре раза больше рабочих
22 мая 2025, 14:24

Фото: iStock/Vershinin

У курьеров и официантов в России зарплаты в четыре раза больше, чем начинающих рабочих. Такие данные привёл глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.
По его словам, на сегодняшний день на рынке существует большая проблема нехватки квалифицированных рабочих.

«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь», — отметил Захаров в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что курьеры и официанты получают в четыре раза больше, чем рабочие на начальном этапе своей карьеры.

На сегодняшний день курьерам в России предлагают в среднем 107,3 тысяч в месяц, официантам — порядка 65 тысяч, а рабочим — 60 тысяч рублей.

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#рабочие
#россияне
#сво
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Гинеколог раскрыла, что может ожидать мужчин на партнерских родах
Врач Ерофеева: перед участием в партнерских родах мужчина должен сделать прививку
22 мая 2025, 14:10

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Московской области более 41,5% родов являются партнерскими. Эта услуга в регионе оказывается бесплатно. Также будущим мамам доступны другие виды родов, включая мягкие, вертикальные в сопровождении доулы.
Что же такое партнерские роды, зачем люди на них соглашаются и какие преимущества они за собой несут, рассказала «Радио 1» врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Партнёрские роды — это возможность провести значительную часть родов, которая довольно сложная, довольно некомфортная, в присутствии кого-то из родственников. Иногда это мама, иногда это муж, иногда это сестра.

«Роды – это довольно сложный процесс, это во многом медицина, но это во многом и механика, физика и, к сожалению, это довольно болезненный процесс, у некоторой части женщин это действительно очень больно: схватки, потуги, это все довольно некомфортно и неприятно. Однако, так как цель родить здорового ребенка, желанного малыша, то поддержка близких будет очень хороша. Муж подержит за ручку, мама погладит плечико», — пояснила врач.

Современные роды проходят в отдельных палатах, для женщины обеспечен весь необходимый комфорт. Вертикальные роды — это возможность стоять, возможность немножко ходить вокруг кровати, потому что не всегда у женщины широкий таз. Иногда таз может иметь особенности своей костной конструкции, поэтому лежать в горизонтальном положении не всегда разумно для того, чтобы процесс родов прошел, отметила Ерофеева.

Вернувшись к вопросу партнерских родов, врач добавила, что иногда наступает момент, когда медикам начинают мешать родственники, отвлекать советами. Поэтому нужно, чтобы родственники знали, в какой-то момент бригада акушерская может попросить их передвинуться в коридор, выйти из палаты, чтобы они смогли все необходимые свои действия и процедуры сделать.

На вопрос о том, как мужчине подготовиться к присутствию на родах, Ерофеева ответила, что существуют специальные школы, которые готовят родственников к процедуре.
«Я думаю, что это очень осмысленное решение. Мужчина должен вообще себе представлять, что это не самое красивое зрелище, которое можно увидеть, чтобы он тоже не упал в обморок при виде крови, потому что кровь при родах тоже присутствует. Еще, наверное, нужно сказать, что необходимо сделать все необходимые прививки перед тем, как прийти на партнерские роды, но, если вы меня спросите, не как профессионала, а как просто человека и женщину, хотела бы я, чтобы муж присутствовал на родах? А я вам отвечу отрицательно», — заключила эксперт.

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Онлайн-акция «Свеча памяти» стартует в России 10 июня
22 мая 2025, 14:06

Фото: istockphoto / Diy13

С 10 по 22 июня в России пройдет Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны.
В этот день по всей стране приспускаются государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, на телевидении и радио, а граждане чтят память павших, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

Принять участие в акции можно на сайте деньпамяти.рф, где каждый желающий может зажечь виртуальную свечу и тем самым отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину. Каждое зажжение отражается на интерактивном счётчике. Собранные в рамках акции средства направляются на помощь ветеранам.

Инициатива проводится в онлайн-формате. На платформе также доступны видеоинтервью ветеранов — более 60 роликов с живыми воспоминаниями участников Великой Отечественной войны: фронтовиков, узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Эти материалы стали частью архивного проекта благотворительного фонда «Память поколений», который является организатором акции.

Цель проекта — сохранить историческую память и вовлечь россиян в важнейшие памятные мероприятия, напоминая о трагической и героической странице истории страны.

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#память
#онлайн
#акции
#великая отечественная война
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«Борьба за внимание»: психолог раскритиковала идею не ретушировать фото на сайте знакомств
Психолог: фото женщины без ретуши получает мало откликов на сайте знакомств
22 мая 2025, 13:56

Фото: iStock/Tonktiti

В Госдуме предложили запретить публиковать отретушированные фотографии на сайте знакомств и в соответствующих приложениях. Депутаты призвали штрафовать платформы, которые не согласятся следовать новым правилам. По мнению парламентариев, нововведения поспособствуют бóльшему проявлению доверия пользователей к таким платформам.
Психолог Елена Лосева поделилась своим мнением в беседе с «Радио 1». Она считает, что данное предложение не повлияет на «надёжность» сайтов знакомств. Эксперт подчеркнула, что каждый из зарегистрированных пользователей сам решает, какую выставить фотографию — с ретушью или без, но отметила, что женщины с не обработанными в программах снимками практически не получают отклик на платформах.
«Сайты знакомств можно назвать специфическим рынком, где каждый старается представить товар лицом, но есть те, кто хочет показать максимально объективные и естественные характеристики. И если смотреть отзывы, то когда, например, женщина выставляет фотографии без ретуши, откликов они не получают, так что это можно назвать борьбой за внимание пользователя», — пояснила психолог.
По словам Лосевой, в современном мире уровень доверия людей друг к другу весьма низкий, чему поспособствовал тренд на отстаивание своих границ.
«<…> люди в погоне за вот этими границами очень часто, собственно, не подпускают к себе никого, как бы кто-либо к ним не был расположен, а по факту вот эти битвы за границы — они лежат не в психологической плоскости, а в воспитательной. 90% проблем решаются детской книжкой по этикету», — сообщила эксперт.
Человек — общественное существо по своей природе, и если кто-то боится коммуницировать, хочет закрыться в собственном коконе, то необходимо провести психогигиену.
«Следить за своим состоянием, принимать профилактические меры, начиная со сна, отдыха, отдыха от гаджетов, отдыха с семьёй, со времени наедине с собой и так далее. То есть это глобальная концепция работы с собой», — заключила Лосева.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1»рассказала, каким должен быть качественный отдых.

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Названы главные ошибки при хранении томатов
«ЭКО-культура»: При хранении в холодильнике томаты быстро теряют вкус
22 мая 2025, 12:02

Фото: iStock/AndrewRafalsky

Большинство россиян хранит помидоры в холодильнике, однако это совершенно неправильно. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалистов агрохолдинга «ЭКО-культура».
«Главной ошибкой эксперты называют холодильник, где томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями является комнатная температура до 22 градусов в защищённом от солнечного света месте», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что томаты не стоит мыть заранее, поскольку из-за этого они могут быстрее испортиться. Кроме того, эксперты посоветовали хранить овощи без пакета и плодоножкой вниз.

При этом не стоит делать большие запасы помидоров, а покупать на 1-2 приема пищи. Плоды необходимо тщательно осматривать, чтобы вовремя заметить те, которые начали портиться и убрать их для сохранения свежести других овощей.

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#эксперты
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