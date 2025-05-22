Приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ продолжится до 23 июня

Фото: t.me/myvmesteawards
В России продолжают принимать заявки на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Её пятый сезон стартовал в апреле на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос».
Цель вручения премии – поддержать общественно значимые инициативы по помощи людям и улучшению качества жизни в России и в мире. Заявки на участие в премии можно подать до 23 июня на сайте.
Награждение будет проходить с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».
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«Подмосковье активно участвует в премии #МЫВМЕСТЕ с момента её создания в 2021 году. За время существования проекта от региона поступило около 4 тыс. заявок, 32 из которых вышли в финал на федеральном уровне, а 13 стали призёрами. Участники – молодёжь, волонтёры, социально ориентированные некоммерческие организации, предприниматели и журналисты, деятельность которых направлена на помощь нуждающимся и развитие Подмосковья», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Все подробности о номинациях премии можно узнать на сайте.
Награждение будет проходить с 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».
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Лора Луганская