В России обсудили ключевые инициативы следующего года

Наверняка каждый хозяин сталкивался с ситуацией, когда питомец проявляет чрезмерную активность. Как правило, перевозбуждение возникает из-за определённых событий: сборов на прогулку, прихода гостей или купания. Обычно такое поведение неопасно, но в некоторых случаях требует вмешательства хозяина. Эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) объяснили, как помочь собаке справиться с возбуждением.