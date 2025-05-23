В России обсудили ключевые инициативы следующего года

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В России готовятся к новому раунду форума «Сильные идеи для нового времени» и конкурсу брендов «Знай наших», сообщает пресс-служба агентства стратегических инициатив.
Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина состоялось совещание с представителями субъектов РФ по подготовке к ключевым инициативам следующего года — форуму «Сильные идеи для нового времени» и всероссийскому конкурсу растущих брендов «Знай наших». Совещание прошло 29 апреля 2025 года под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации М.С. Орешкина
Организаторами выступают АСИ совместно с Фондом «Росконгресс».
Конкурс «Знай наших» зарекомендовал себя как эффективная площадка для поддержки и продвижения растущих брендов, ориентированных на масштабирование и выход на новые рынки. Участники получают всестороннюю поддержку со стороны организаторов и партнеров, включая ведущие российские компании.
Прием заявок открыт до 1 июня. Участие в конкурсе предоставляет доступ к проверенным инструментам роста и развитию бизнес-проектов.
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Организаторами выступают АСИ совместно с Фондом «Росконгресс».
Конкурс «Знай наших» зарекомендовал себя как эффективная площадка для поддержки и продвижения растущих брендов, ориентированных на масштабирование и выход на новые рынки. Участники получают всестороннюю поддержку со стороны организаторов и партнеров, включая ведущие российские компании.
Прием заявок открыт до 1 июня. Участие в конкурсе предоставляет доступ к проверенным инструментам роста и развитию бизнес-проектов.
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Дайана Хусинова