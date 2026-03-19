Гендиректор Московского зоопарка раскрыла подробности характера панды Катюши

19 марта 2026, 13:24

В Московском зоопарке раскрыли подробности характера панды Катюши

Первая в истории России панда, родившаяся в Московском зоопарке, растет и продолжает удивлять специалистов своими повадками. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась свежими наблюдениями за характером маленькой медведицы, которая, как оказалось, представляет собой уникальное сочетание темпераментов своих родителей — Жуи и Диндин.





В беседе с РИА Новости Акулова рассказала, что от матери Катюша унаследовала осторожность и аккуратность — важные природные качества, помогающие пандам выживать в дикой среде.



Например, видя новую игрушку, детеныш не бросается к ней немедленно, а предпочитает сначала оценить обстановку на расстоянии и лишь затем подойти. В этом она полная противоположность отцу: Жуи при виде подарков сразу бежит знакомиться с ними, проявляя бурный энтузиазм и нередко разламывая угощения.



А вот от папы Катюше достался «шебутной» нрав. Сотрудники зоопарка ласково называют малышку Екатериной, отмечая ее королевские замашки.





"Она прекрасно знает, что мир крутится вокруг нее, и может показать характер", — рассказывает Акулова.