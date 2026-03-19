Гендиректор Московского зоопарка раскрыла подробности характера панды Катюши
Первая в истории России панда, родившаяся в Московском зоопарке, растет и продолжает удивлять специалистов своими повадками. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась свежими наблюдениями за характером маленькой медведицы, которая, как оказалось, представляет собой уникальное сочетание темпераментов своих родителей — Жуи и Диндин.
В беседе с РИА Новости Акулова рассказала, что от матери Катюша унаследовала осторожность и аккуратность — важные природные качества, помогающие пандам выживать в дикой среде.
Например, видя новую игрушку, детеныш не бросается к ней немедленно, а предпочитает сначала оценить обстановку на расстоянии и лишь затем подойти. В этом она полная противоположность отцу: Жуи при виде подарков сразу бежит знакомиться с ними, проявляя бурный энтузиазм и нередко разламывая угощения.
А вот от папы Катюше достался «шебутной» нрав. Сотрудники зоопарка ласково называют малышку Екатериной, отмечая ее королевские замашки.
"Она прекрасно знает, что мир крутится вокруг нее, и может показать характер", — рассказывает Акулова.Несмотря на то, что с медведицей можно договориться, если она что-то решила — перечить бесполезно.
Одной из любопытных особенностей Катюши стала ее требовательность к обстановке в вольере. Как подчеркнула гендиректор, для комфорта малышки необходимо, чтобы все шибера (специальные задвижки, регулирующие проходы между помещениями) были открыты. Даже если она не планирует выходить гулять на улицу, ей жизненно необходим контроль пространства и возможность выбора. Это наблюдение подтверждает, что в поведении маленькой панды все ярче проявляются природные инстинкты, свойственные ее диким сородичам.