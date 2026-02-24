Тигр-долгожитель умер в Ленинградском зоопарке

24 февраля 2026, 17:59

Амурский тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Ему было 16 лет, из них 15 он прожил в учреждении. О случившемся 24 февраля сообщила пресс-служба зоосада.