Тигр-долгожитель умер в Ленинградском зоопарке
В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей. Ему было 16 лет, из них 15 он прожил в учреждении. О случившемся 24 февраля сообщила пресс-служба зоосада.
Как уточнили в зоопарке, хищник скончался 22 февраля от острой сердечно‑сосудистой недостаточности. В октябре ему должно было исполниться 17 лет. Из-за преклонного возраста у Амадея развились возрастные заболевания, включая дистрофию печени и почек, поэтому он регулярно получал поддерживающую терапию и находился под особым наблюдением сотрудников.
В пресс-службе отметили, что амурские тигры в неволе обычно живут около 15 лет, поэтому Амадея считали долгожителем. Ранее, в октябре прошлого года, сообщалось о гибели тапира Сью в Московском зоопарке. Животному было 37 лет, оно родилось в Детройте и переехало в Москву в 2005 году.
Перед этим тигр-людоед напал на мужчину в Приморье и загрыз его насмерть.
