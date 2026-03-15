В Новосибирском зоопарке родился белый медвежонок
Краснокнижный белый медвежонок родился в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Зоологи и ветеринары следят за медведицей Гердой и её детёнышем с помощью камер, размещённых внутри вольеров. Специалисты отмечают, что медвежонок активно питается, нормально растёт и развивается в соответствии с возрастом. Пол малыша будет установлен позже.
В зоопарке подчеркнули, что белые медвежата рождаются слепыми и беспомощными, с весом около 600 граммов. В первые месяцы мать не отходит от детёныша ни на шаг. Герда впервые вышла поесть 26 февраля, хотя медвежонок появился на свет 7 декабря.
Читайте также: