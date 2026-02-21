Более 70 тигров погибли за две недели в тайском зоопарке
В зоопарке «Королевство тигров» в тайской провинции Чиангмай скончались 72 хищника. Об этом пишет газета The Guardian.
Первые признаки заболевания обнаружили в начале февраля. Предполагается, что тигры погибли от высококонтагиозного вируса. Спасти заболевших животных, к сожалению, не смогли.
В министерстве сельского хозяйства и ветеринары рассматривают две основные версии: чума плотоядных с микоплазмозом как вторичным осложнением или панлейкопения, также известная как кошачья чумка.
Сейчас зоопарк закрыт для посещения. Его сотрудники и местные власти проводят дезинфекцию и пытаются сдержать распространение инфекции. Точная причина смерти животных пока не названа.
