Гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов отмечает день рождения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
26 января отмечает день рождения гендиректор, генеральный конструктор акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» из подмосковного Реутова Александр Леонов.
Александр Георгиевич непосредственно руководит разработкой и производством различных видов ракетной и ракетно-космической техники для Минобороны, Роскосмоса, различных отраслей промышленности.
В 1975 году окончил в Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты». Доктор технических наук, действительный член РАРАН, а также Академии военных наук.
Придя в 1975 году инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в Реутове, Леонов прошёл путь до генерального директора и генерального конструктора предприятия.
В деле укрепления обороноспособности страны «НПО машиностроения» разрабатывает, производит и модернизирует различные вид отечественной ракетно-космической техники. Под руководством Леонова получены важные практические результаты.
Александр Георгиевич придаёт большое значение формированию кадрового состава предприятия, работе с молодыми руководителями и специалистами, повышению их профессионального уровня, обеспечению карьерного роста.
На территории предприятия действуют дневное отделение Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, где обучаются свыше 400 человек, а также филиал кафедры проектирования аэрогидрокосмических систем Московского авиационного института. Там реализуется государственный план подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса.
Леонов имеет 70 научных трудов. Он автор и соавтор более 30 изобретений. За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году был удостоен звания Героя Труда России. Имеет множество других наград.
Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года Александру Георгиевичу Леонову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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В 1975 году окончил в Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты». Доктор технических наук, действительный член РАРАН, а также Академии военных наук.
Придя в 1975 году инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в Реутове, Леонов прошёл путь до генерального директора и генерального конструктора предприятия.
В деле укрепления обороноспособности страны «НПО машиностроения» разрабатывает, производит и модернизирует различные вид отечественной ракетно-космической техники. Под руководством Леонова получены важные практические результаты.
Александр Георгиевич придаёт большое значение формированию кадрового состава предприятия, работе с молодыми руководителями и специалистами, повышению их профессионального уровня, обеспечению карьерного роста.
На территории предприятия действуют дневное отделение Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, где обучаются свыше 400 человек, а также филиал кафедры проектирования аэрогидрокосмических систем Московского авиационного института. Там реализуется государственный план подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса.
Леонов имеет 70 научных трудов. Он автор и соавтор более 30 изобретений. За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году был удостоен звания Героя Труда России. Имеет множество других наград.
Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года Александру Георгиевичу Леонову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская