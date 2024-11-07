Гендиректор Ralf Ringer предстанет перед судом за неуплату налогов на 588 млн

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Прокуратура города Москвы направила в суд материалы уголовного дела в отношении генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». Они обвиняются в налоговых махинациях на общую сумму свыше 588 миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В релизе указано, что 50-летние топ-менеджеры обвиняются по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 5 статьи 33 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), в зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд города Москвы, где будет рассмотрено по существу.
Как считают следователи, фигуранты, используя реквизиты и данные расчётных счетов 14 аффилированных организаций, задействовали подконтрольную компанию ООО «Промснабпоставка» и вносили в налоговые декларации фиктивные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой организацией. В результате фирма Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость (НДС) за два года на сумму более 588 миллионов рублей.
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Александр Бойцов